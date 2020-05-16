Богдан о ситуации с коронавирусом: «Что мы увидели: наше международное сотрудничество абсолютно не равно международной взаимопомощи»

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь: Самое главное, что на сегодняшний момент каждая страна проверила на себе, что нет единых рекомендаций и нет единых алгоритмов и правил работы и жизни в данной ситуации.

Игорь Позняк, ведущий СТВ: Вот эта ситуация с коронавирусом и для вашего медицинского сообщества, и для нас, журналистов, и для всего нашего общества стала таким своеобразным уроком. Какие уроки мы должны вынести из этой ситуации? Чему мы научились и чему ещё должны научиться?

Игорь Позняк:

И нужно надеяться только на себя, на собственную стратегию?

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Елена Богдан:

Да, однозначно. И мы должны иметь собственные возможности. Ведь мы с чем столкнулись и что мы увидели: что наше международное сотрудничество абсолютно не равно международной взаимовыручке и взаимопомощи. Мы увидели, что мы должны иметь возможность у себя в стране организовать производство защитных средств, лекарственных препаратов. Мы должны иметь возможность переориентировать работу системы здравоохранения. У нас должны быть ресурсы и запасы.

Мы забыли, что в мире есть инфекционные заболевания – очень много лет регистрировались инфекционные заболевания на достаточно низких цифрах. И даже стратегия ВОЗ глобально, она последние около 10 лет была ориентирована на неинфекционные заболевания. То есть фактически на население, которое живет с соматическими болезнями.

Но сегодня, как никогда, актуальны слова главы государства, когда он говорил, что нашу систему здравоохранения ломать не надо. Её нужно совершенствовать и сохранить то наследие, которое у нас осталось. И по обеспеченности койками, и по обеспеченности врачами, и по наличию тех же ФАПов центральных районных больниц. Ведь мы оставили – мы разделили койки на койки долгосрочного ухода и краткосрочного пребывания. Койки долгосрочного ухода – это койки для пациентов с психиатрическими заболеваниями, это пациенты психиатрического профиля, это медико-социальные наши койки, койки сестринского ухода. Которые сегодня максимально нам позволяют концентрировать людей старших возрастов, пациентов уязвимых групп с какими-либо заболеваниями для того, чтобы их изолировать и не допустить заражения этих пациентов.