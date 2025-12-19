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Марина Ильина: «Всебелорусское народное собрание – это голос народа»

19 декабря 2025 12:01
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Главная тема дня – Всебелорусское народное собрание. 19 декабря проходит второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. И впервые на ВНС возложено решение о принятии программы социально-экономического развития Беларуси. Какие же важнейшие вопросы вынесены на обсуждение народного вече? 

В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь – Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома, делегат VII Всебелорусского народного собрания.

Марина Ильина: «Всебелорусское народное собрание – это голос народа»-2

Какая сейчас атмосфера царит во Дворце Республики?

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Действительно мы сейчас все вместе, белорусы, в гуще событий. И мы готовились ко второму заседанию VII Всебелорусского народного собрания. Атмосфера праздничная и вместе с тем деловая, потому что обсуждаются главные стратегические ориентиры. 

Конечно, важно узнать о программе социально-экономического развития страны на ближайшую перспективу, на 5 лет. И могу сказать, что Всебелорусское народное собрание – это голос народа. И как раз таки очень активно шло обсуждение этой программы. И, конечно, речь Президента, Послание Президента белорусскому народу – это те важные, ключевые события, которые происходят сейчас. И мы являемся их участниками.

Подробнее в видеоматериале.

# Всебелорусское народное собрание # Марина Ильина

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