Марина Ильина: «Всебелорусское народное собрание – это голос народа»

Главная тема дня – Всебелорусское народное собрание. 19 декабря проходит второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. И впервые на ВНС возложено решение о принятии программы социально-экономического развития Беларуси. Какие же важнейшие вопросы вынесены на обсуждение народного вече?

Какая сейчас атмосфера царит во Дворце Республики?

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Действительно мы сейчас все вместе, белорусы, в гуще событий. И мы готовились ко второму заседанию VII Всебелорусского народного собрания. Атмосфера праздничная и вместе с тем деловая, потому что обсуждаются главные стратегические ориентиры.

Конечно, важно узнать о программе социально-экономического развития страны на ближайшую перспективу, на 5 лет. И могу сказать, что Всебелорусское народное собрание – это голос народа. И как раз таки очень активно шло обсуждение этой программы. И, конечно, речь Президента, Послание Президента белорусскому народу – это те важные, ключевые события, которые происходят сейчас. И мы являемся их участниками.