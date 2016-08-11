Новости Беларуси. 20 тысяч иностранных студентов будут учиться в 2016 году в Беларуси. Еще четыре года назад их число было вдвое меньше.

Система и качество образования в нашей стране набирают популярность среди абитуриентов из-за рубежа. Причем востребованы как высшие учебные заведения, так и средние и профессионально-технические.

Всего в нашу страну за специальностями приезжают студенты из 60 стран: больше всего – из Туркменистана, Китая, Ирана, Азербайджана, Украины, Казахстана, Ливана и Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

Спектр достаточно разный: начиная от тех людей, которые приезжают для того, чтобы получить языковое образование (по русскому либо белорусскому языку), так и в сферах, связанных с экономикой, высокими технологиями.