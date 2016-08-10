Белорусский смородиновый джем скупают американцы

Новости Беларуси. Передовой опыт фермеров Столбцовского района перенимают коллеги со всей Беларуси. Хозяйство Владимира Щекалы – а занимается фермер выращиванием яблок и черной смородины – стала площадкой для проведения республиканского семинара садоводов.

Как выращивать, прививать и обрабатывать растения – в хозяйстве учитывают все мелочи.

Продукцию столбцовского фермера знают по всей России: от Москвы до Симферополя.

95% полезных ягод идут на экспорт именно в эту страну. В ближайшее время в хозяйстве думают создать настоящий производственный комплекс.

Пока же смородину хозяйство поставляет на столбцовский филиал «Городейского сахарного комбината».

Из неё делают джем, который партиями скупают американцы.

Иностранный потребитель оценил экологически чистый продукт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.