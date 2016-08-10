Белорусские лётчики призовые за Армейские игры пожертвуют в детдом

Новости Беларуси. Несколько часов назад с Армейских игр вернулась команда ПВО и ВВС Беларуси.

Неофициальная военная Олимпиада стартовала 30 июля и завершится уже в эту субботу.

Участвуют в соревнованиях 3 тысячи человек сразу из 20 стран.

Белорусские военные представлены в 8 состязаниях – танковых и лётных экипажей, снайперских пар, подразделений инженерных войск, специалистов служебного собаководства, десантных взводов и других.

Так, как наши показали себя в «Авиадартсе» и кто встречал спортсменов-летчиков на белорусской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда в небе «зажужжали пчелки» (за трудолюбие безотказной машины так в мире уже давно окрестили вертолеты МИ-8) – на земле заиграл оркестр.

Анастасия Бенедисюк, телекомпания СТВ:

Музыканты, цветы, хлебосольные девушки в национальных костюмах – можно не знать результаты, но понимать – на посадку заходят победители. Они точечно навели прицел на желаемое еще 7 августа в небе над Рязанской областью, а затем метко поразили мишени. В итоге у нашей команды сразу два серебра.

«Авиадартс» – пожалуй, одно из самых зрелищных испытаний на армейской Олимпиаде. И помимо белорусской сборной на полигоне «Дубровичи» в жарких воздушных баталиях участвовали еще пилоты из России, Китая и Казахстана. Страны с высшими эшелонами военной авиации.

Олег Двигалев, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Доказали, что в Республике Беларусь своя школа подготовки кадров, боевых расчётов. Тактическая подготовка на самом высоком уровне

На 13 типах летательных аппаратов. Предварительно все пилоты прошли тщательный отбор в национальных армиях. В небо за победой отправились настоящие асы.

Белорусы, выступая в «Авиадартсе», выставили экипажи на штурмовиках Су-25 и впервые – на вертолетах Ми-8.

Причем на универсалах всех времен наш экипаж дебютантов показал лучший результат в истории Олимпиады. У нас 1-ое место по боевому применению – стрельбе неуправляемыми авиационными ракетами и стрельбе из авиационных пушек.

На МИ-8 Александр летает вот уж 12 лет, соревнования первые, несколько недель за майора дома болела любимая супруга. Для нее и победа.

Александр Зубарев, командир вертолётного отряда:

У каждого работа своя и она получается в единую работу, в результат, который получился

По важнейшим дисциплинам белорусы – лучшие, но до золота все-таки немного не хватило. Система подведения итогов – бальная. И на штурмовиках, и на вертолетах мы уступили лишь россиянам.

Александр Лукьянович, командир 50-ой смешанной авиабазы Вооружённых Сил Республики Беларусь:

Наши экипажи лётные приняли решение вместо главного приза взять деньгами. И деньги перечислить в детский дом. Какой детский дом – определим на офицерском собрании

В сентябре ВВС Беларуси из Иркутска получит 4 учебно-боевых самолета Як-130.

А потому уже к следующей Олимпиаде наши пилоты предлагают ввести дополнительную номинацию.