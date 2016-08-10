Фельдшеров Краснопольского района пересадили на электровелосипеды

Новости Беларуси. Сельских фельдшеров из Краснопольского района пересадили на двухколесный транспорт с электромотором. Идея электровелосипедов для Беларуси новая, но вполне себя оправдывает. Медики стали более мобильными, а их пациенты теперь куда быстрее могут получить необходимую помощь.

Ирина Алексеенко в сельской медицине без малого 30 лет. В ее зоне ответственности 10 деревень. До самой дальней нужно добираться с десяток километров. Раньше на вызовы к пациентам или пешком ходила, или на обычном велосипеде ездила. И вот теперь осваивает новый транспорт.

Ирина Алексеенко, фельдшер Горского фельдшерско-акушерского пункта:

Не сразу сориентировались с газом. Что можно ехать и не крутить педали. А так быстро научились.

Мощности электромотора хватает, чтобы разогнаться до 25 километров в час.

Можно и быстрее, если человек начнет крутить педали.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Принцип работы такого двухколесного аппарата очень простой. Научиться ездить может любой, кто имеет хоть минимальный велосипедный опыт. Поворачиваем ключ в зажигании, садимся. Управление вообще элементарное – газ, тормоз. Поворачиваем ручку электропривода и вперед.

Для сельских фельдшеров такой транспорт то, что нужно. Электровелосипед делает медработников более мобильными, позволяет быстро реагировать на срочные вызовы.

Теперь даже в самую дальнюю точку Ирина Алексеенко доезжает за 15-20 минут.

Валентина Андреевна давно страдает гипертонией. 180 на 110 – обычное дело. Женщина под постоянным наблюдением сельского фельдшера.

Валентина Гинюсова, житель деревни Горы:

Или пешком идти, или я позвонила – и она тут, пять минут, что тут от ФАПа – и она тут уже.

Ирина Алексеенко, фельдшер Горского фельдшерско-акушерского пункта:

Добираться стало легче к пациентам. И вызовы обслуживать, и патронажи, и деток маленьких. Зарядил и вполне хватает аккумулятора на 2-3 дня работы. И заряжается он, как обычный мобильный телефон.

Велоновинка на Краснопольщине стала возможной, благодаря участию в проекте Программы развития ООН и поддержке местных властей.

Через месяц такими средствами передвижения будут обеспечены все ФАПы и амбулатории района.

Галина Морозова, главный врач Краснопольской центральной районной больницы:

У нас как-то раньше была идея со скутерами – хотели закупить для фельдшеров ФАПов. Это было лет пять назад. К сожалению, не получилось. И когда эта идея зависла в воздухе, первое за что схватились – электровелосипеды.

Теперь к идее медиков стали присматриваться почтальоны Краснопольского района. Это не зависть, а просто желание стать мобильнее.