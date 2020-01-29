Прямой эфир

Анатолий Хотько: Выпускники агроклассов смогут поступать в вузы без экзаменов

29 января 2020 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Выпускники агроклассов смогут поступать в профильные вузы без вступительных испытаний, сказал 29 января в Орше министр сельского хозяйства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Анатолий Хотько: Выпускники агроклассов смогут поступать в вузы без экзаменов-1



По результатам собеседования стать студентом можно будет только, если соблюдены три условия. Во-первых, выпускник школы должен закончить обучение именно в классе аграрной направленности.

Анатолий Хотько: Выпускники агроклассов смогут поступать в вузы без экзаменов-3

Во-вторых, иметь оценку в аттестате по профильным предметам не ниже 7: для аграрных специальностей – это химия и биология, для инженерных – математика и физика. В-третьих, иметь целевое направление из хозяйства, куда отправится молодой специалист по окончанию вуза. 

Анатолий Хотько: Выпускники агроклассов смогут поступать в вузы без экзаменов-6



Сергей Сокур, учащийся СШ №2 Орши:
Планирую либо на агронома, либо на зоотехника. Это перспективно в современное время. Особенно, когда в Витебской области с этого года будет развиваться сельское хозяйство во многих направлениях. 

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Цель этого проекта – это подбор молодежи, ориентирование учащихся, направленное на то, чтобы в дальнейшем они могли связать свою работу, деятельность. Первое – это, конечно же, учеба, а дальше работа с нашим аграрно-промышленным комплексом.

Анатолий Хотько: Выпускники агроклассов смогут поступать в вузы без экзаменов-9

Напомним, специализированные агроклассы начали создавать в Беларуси в 2018 году. Сегодня их 400 по всей стране. Обучаются в них почти две с половиной тысячи школьников.

# Сельское хозяйство # общество # Анатолий Хотько # Сергей Сокур # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Как только будет принято решение, что время пришло, эта группа вылетит». Как Беларусь поможет Китаю в борьбе с коронавирусом?
29 января 2020 18:43

«Как только будет принято решение, что время пришло, эта группа вылетит». Как Беларусь поможет Китаю в борьбе с коронавирусом?

«Ужас, катастрофа и фантастика». Возможно ли в Беларуси ввести 4-дневную рабочую неделю?
29 января 2020 18:22

«Ужас, катастрофа и фантастика». Возможно ли в Беларуси ввести 4-дневную рабочую неделю?

С 1 февраля на ул. Интернациональной в Минске ограничат работу транспорта
29 января 2020 18:20

С 1 февраля на ул. Интернациональной в Минске ограничат работу транспорта