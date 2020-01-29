Анатолий Хотько: Выпускники агроклассов смогут поступать в вузы без экзаменов

Новости Беларуси. Выпускники агроклассов смогут поступать в профильные вузы без вступительных испытаний, сказал 29 января в Орше министр сельского хозяйства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





По результатам собеседования стать студентом можно будет только, если соблюдены три условия. Во-первых, выпускник школы должен закончить обучение именно в классе аграрной направленности.

Во-вторых, иметь оценку в аттестате по профильным предметам не ниже 7: для аграрных специальностей – это химия и биология, для инженерных – математика и физика. В-третьих, иметь целевое направление из хозяйства, куда отправится молодой специалист по окончанию вуза.





Сергей Сокур, учащийся СШ №2 Орши:

Планирую либо на агронома, либо на зоотехника. Это перспективно в современное время. Особенно, когда в Витебской области с этого года будет развиваться сельское хозяйство во многих направлениях.





Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Цель этого проекта – это подбор молодежи, ориентирование учащихся, направленное на то, чтобы в дальнейшем они могли связать свою работу, деятельность. Первое – это, конечно же, учеба, а дальше работа с нашим аграрно-промышленным комплексом.