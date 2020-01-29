Здание «БелЭкспо» в виде огромного василька появится в Минске. Архитекторы показали макет

Новости Беларуси. В стиле белорусской символики. Архитекторы представили макет будущего выставочного центра «БелЭкспо». Его планируют построить в виде василька, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Архитектурная концепция представляет собой огромный цветок. Его листья – большие террасы, а сам бутон – несколько павильонов. В середине василька – стеклянный купол.

Проект назвали «Васильковое небо». Особенность комплекса – большое пространство без опор внутри с габаритами 90 на 110 метров, а высота почти 14 метров.