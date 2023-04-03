20-21 апреля Минск принимает дни Санкт-Петербурга. Какие мероприятия ждать?

Новости Беларуси. В Минске 20 и 21 апреля пройдут дни Санкт-Петербурга. Запланирован ряд мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ожидается визит официальной делегации из северной столицы России. Сформирована праздничная афиша. Ярким событием станет выступление петербуржских творческих коллективов.

Приедет в Минск и молодежь из Санкт-Петербурга. Юноши и девушки поделятся опытом в поисковой и патриотической работе. А 26-27 апреля дни Минска пройдут в Новосибирске. Самый крупный город Сибири посетит официальная делегация белорусской столицы. Будет организована историческая экспозиция, выступят и коллективы художественной самодеятельности.

Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Договорно-правовая база Минска составляет порядка 160 документов – это соглашения, меморандумы, договоры о сотрудничестве. Порядка 50 из них – это непосредственно с Российской Федерацией. У Минска 32 города-побратима, 8 из них – это субъекты Российской Федерации. На 2023 год запланировано подписание трех договорных документов – это документы по соглашению о сотрудничестве с Сочи, с Омском и проведению рабочей группы с Москвой.