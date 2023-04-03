Может потребоваться и операция. Чем опасно плоскостопие?

Одни считают, что плоскостопие – это нормально, другие уверяют, эта патология опасна и приводит к проблемам с позвоночником. Сегодня расскажем, как обстоят дела на самом деле.
Одни считают, что плоскостопие – это нормально, другие уверяют, эта патология опасна и приводит к проблемам с позвоночником. Сегодня расскажем, как обстоят дела на самом деле.
Антон Забаровский, врач – травматолог-ортопед УЗ «17-я детская клиническая поликлиника г. Минска»:
В обычной стопе присутствует несколько сводов стопы. Пять продольных, один поперечный, потеря одного из этих сводов стопы приводит к плоскостопию. Бывает, когда два вида одновременно, тогда такое плоскостопие называется комбинированным. В свою очередь, каждый из видов делится на врожденный и приобретенный. Врожденная чаще всего это тяжелая деформация, которая выявляется сразу при рождении и требует коррекции здесь и сейчас. Часто и оперативной.
Своды стопе нужны для того, чтобы пружинить и распределять нагрузку при ходьбе. Если вы заметили, что у вас изменилась походка или увеличилась нога в размере, это сигнал, что пора обращаться к специалисту.
Антон Забаровский:
К сожалению, лечения продольного плоскостопия как такового нет. Существует только лишь коррекция, как близорукие люди носят очки, так же и люди с продольным плоскостопием могут носить ортопедические стельки, чтобы облегчить симптомы и в крайнем случае запросить оперативное лечение, если оно требуется.
Поперечное плоскостопие встречается реже, чаще всего отмечается у женщин. Зачастую это является генетическим заболеванием, завязано на слабости связочного аппарата. Если в роду есть плоскостопие, то, скорее всего, оно передастся по наследству. Выявить, что у вас поперечное плоскостопие, можно очень легко.
Антон Забаровский:
Связки не удерживают первый плюснево-фаланговый сустав и весь поперечный свод, и большой палец начинает заворачиваться на мизинец, а сустав выходить наружу. В простонародье говорят, косточка растет. Это частая болезнь гидов, продавцов, то есть людей, которые постоянно стоят на ногах, тяжелоатлетов, потому что тяжелая нагрузка на ноги. Тут прогноз менее радужный. Если продольное плоскостопие развилось до определенного момента и больше не прогрессирует, то поперечное иногда вяло, иногда активно текущий процесс, который нельзя никак остановить. Наш верх зависит от нашего низа. И так как амортизирующая функция отсутствует, мы создаем все условия для развития остеохондроза, то есть это износ межпозвонковых дисков, осаночные нарушения позвоночника.
Для борьбы с подобными проблемами используются ортопедические стельки. Для профилактических целей или устранения незначительных дефектов стоп подойдут мягкие модели. Они удобны в использовании, не приносят дискомфортных ощущений. При наличии серьезных проблем стоит проконсультироваться со специалистом и подобрать подходящие лечебные вкладыши.
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