Может потребоваться и операция. Чем опасно плоскостопие?

Одни считают, что плоскостопие – это нормально, другие уверяют, эта патология опасна и приводит к проблемам с позвоночником. Сегодня расскажем, как обстоят дела на самом деле.

Антон Забаровский, врач – травматолог-ортопед УЗ «17-я детская клиническая поликлиника г. Минска»: В обычной стопе присутствует несколько сводов стопы. Пять продольных, один поперечный, потеря одного из этих сводов стопы приводит к плоскостопию. Бывает, когда два вида одновременно, тогда такое плоскостопие называется комбинированным. В свою очередь, каждый из видов делится на врожденный и приобретенный. Врожденная чаще всего это тяжелая деформация, которая выявляется сразу при рождении и требует коррекции здесь и сейчас. Часто и оперативной.

Своды стопе нужны для того, чтобы пружинить и распределять нагрузку при ходьбе. Если вы заметили, что у вас изменилась походка или увеличилась нога в размере, это сигнал, что пора обращаться к специалисту.

Антон Забаровский:

К сожалению, лечения продольного плоскостопия как такового нет. Существует только лишь коррекция, как близорукие люди носят очки, так же и люди с продольным плоскостопием могут носить ортопедические стельки, чтобы облегчить симптомы и в крайнем случае запросить оперативное лечение, если оно требуется.

Поперечное плоскостопие встречается реже, чаще всего отмечается у женщин. Зачастую это является генетическим заболеванием, завязано на слабости связочного аппарата. Если в роду есть плоскостопие, то, скорее всего, оно передастся по наследству. Выявить, что у вас поперечное плоскостопие, можно очень легко.