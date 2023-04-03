В Беларуси провели 985 операций по трансплантации печени

Новости Беларуси. 985 операций по трансплантации печени за 15 лет. Впечатляющие достижения белорусских медиков нашли отражение в уникальной выставочной экспозиции. Она сегодня открылась в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если в 2008-м начинали с девяти трансплантаций печени в год, то сегодня наши специалисты выполняют около сотни таких манипуляций. В листе ожидания ежегодно порядка 90 белорусов, однако ждать пересадку жизненно важного органа им приходится не больше трех месяцев. К слову, многие из тех, кто участвовал в первой подобной операции, работают в столичном центре до сих пор.

Наталья Микуленок, главная медсестра Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

В первой трансплантации как операционная сестра в составе команды, по времени это было где-то около 14 часов. Вся стандартная наша работа операционной сестры, которую выполняем постоянно, тем более у меня огромный стаж. На теперешний момент у меня 32 года стажа, тогда было чуть меньше, считайте, что половинка.

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Эта программа стала драйвером высокотехнологичной медицины в стране. Не только трансплантации – и большой хирургии печени. Программа трансплантации сердца стала драйвером хирургии, программа трансплантации почки и поджелудочной железы и выполнение этих мультиорганных трансплантаций существенным образом вместе с другими видами операций продвинули вперед развитие анестезиолого-реанимационной службы нашей страны. Те подходы, которые были внедрены с выполнением этих операций, используются абсолютно всеми.