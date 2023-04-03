В Беларуси началась проверка боеготовности войск. Минобороны обратилось к водителям

Новости Беларуси. В Вооруженных силах Беларуси началась проверка боеготовности войск. Соответствующее поручение дал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие носит комплексный характер. Оно позволит определить способность командиров управлять воинскими частями в условиях приведения их в высшую степень боеготовности. Проверке также подлежит умение подразделений оперативно справляться с поставленными задачами. В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, поэтому местами возможны временные ограничения для проезда гражданского транспорта. В оборонном ведомстве просят водителей быть предельно внимательными.