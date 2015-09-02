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В Минск съехались министры МВД стран СНГ

02 сентября 2015 11:04
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Новости Беларуси. Беларусь выступает за объединение усилий в борьбе с преступностью и терроризмом. Об этом 2 сентября шла речь на встрече премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с руководителями МВД и полиции стран-участниц СНГ.

Приоритетными остаются вопросы противодействия киберпреступности, обороту новых психотропных и наркотических веществ.

Визит министров внутренних дел Союза Независимых Государств в Минск начался с церемонии возложения цветов к монументу Победы в память о всех жертвах Великой Отечественной войны.         

 

# общество # СНГ # Андрей Кобяков

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