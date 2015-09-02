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Почтальон Елена Шупило: Нашла себя в этой профессии! Нравится общение с людьми!

02 сентября 2015 10:55
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Утро современного почтальона начинается с сортировки корреспонденции. Елена Шупило -трехкратный призёр на звание «Лучший почтальон города Минска» - уже в 6.30 раскладывает газеты, журналы и письма по полкам - подписанным на них адресам. Отмечает, что за последние годы писем меньше не стало.

Елена пришла на работу случайно. Искала временную подработку, а после практики осталась здесь навсегда. И уже долгие 16 лет приносит радость жителям столичных домов на улицах Рафиева и Белецкого.

Работа, несмотря на большие объемы, Елене нравится. Со многими за долгие годы службы сложились теплые отношения.

# общество # Профессии # Фотофакт # Елена Шупило

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