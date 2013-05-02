2 мая в Беларуси началась регистрация на ЦТ

Новости Беларуси. Очередной этап вступительной кампании. 2 мая в Беларуси стартовала регистрация на централизованное тестирование. График проведения ЦТ по учебным предметам также утвержден. Тестирование пройдет с 14 по 28 июня, резервный день для сдачи одного вступительного испытания, пропущенного абитуриентом по уважительной причине, - 4 июля.
В этом году, как и в прошлом, зарегистрироваться на ЦТ можно во всех вузах с помощью автоматизированной информационной системы. Принцип «Одного окна» позволит избежать очередей и сэкономит время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сделать свой первый шаг в профессиональное будущее минчане решают в стартовый день регистрации на централизованное тестирование. Процедура занимает всего несколько минут.
Аня Морозова приехала подавать документы на ЦТ из Казахстана. Как и ее родная старшая сестра, девушка решила обучаться в Беларуси.
Аня Морозова:
Я слышала, что образование в Беларуси очень хорошее и хорошие специалисты выходят.
В первый день регистрации в лидерах оказались три предмета: русский язык, химия и биология. Однако о каких-то тенденциях говорить еще очень рано.
Зоя Кузьменкова, ведущий инженер-программист центра информационных технологий БГУ:
В международный государственные университет им.Сахарова процент занятых мест по русскому языку составляет 5%, химии – 4%, биологии – 4%. Что касается остальных вузов, там количество мест превышает 2-3 тысячи, поэтому процент еще достаточно низкий.
Единственное отличие нынешней вступительной компании -
установление нижнего значения тестового балла, начиная с которого отметка будет признаваться удовлетворительной.
Людмила Хухлындина, начальник Главного управления учебной и научно-методической работы БГУ, секретарь приемной комиссии:
10 баллов и выше необходимо набрать по русскому языку или по белорусскому языку. Минимальный балл по физике и математике – 15 баллов, по остальным учебным дисциплинам минимальный порог – 20 баллов.
Кстати, выпускники средних специальных учебных заведений в этом году смогут поступить в вузы на особых условиях.
Людмила Хухлындина:
Они сдают ЦТ только по русскому языку, а два предмета по дисциплинам своей специальности они будут сдавать внутри университета. Срок обучения сокращен. Кстати, в БГУ будет осуществляться отбор по 11 новым специальностям.
А вот зачисление по автоматизированной системе в этом году будут проводит три столичных высших учебных учреждений. Это позволит абитуриенту выбрать не одну специальность, а сразу несколько — в порядке приоритета.