2 мая в Беларуси началась регистрация на ЦТ

Новости Беларуси. Очередной этап вступительной кампании. 2 мая в Беларуси стартовала регистрация на централизованное тестирование. График проведения ЦТ по учебным предметам также утвержден. Тестирование пройдет с 14 по 28 июня, резервный день для сдачи одного вступительного испытания, пропущенного абитуриентом по уважительной причине, - 4 июля.

В этом году, как и в прошлом, зарегистрироваться на ЦТ можно во всех вузах с помощью автоматизированной информационной системы. Принцип «Одного окна» позволит избежать очередей и сэкономит время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделать свой первый шаг в профессиональное будущее минчане решают в стартовый день регистрации на централизованное тестирование. Процедура занимает всего несколько минут.

Аня Морозова приехала подавать документы на ЦТ из Казахстана. Как и ее родная старшая сестра, девушка решила обучаться в Беларуси.

Аня Морозова:

Я слышала, что образование в Беларуси очень хорошее и хорошие специалисты выходят.

В первый день регистрации в лидерах оказались три предмета: русский язык, химия и биология. Однако о каких-то тенденциях говорить еще очень рано.

Зоя Кузьменкова, ведущий инженер-программист центра информационных технологий БГУ:

В международный государственные университет им.Сахарова процент занятых мест по русскому языку составляет 5%, химии – 4%, биологии – 4%. Что касается остальных вузов, там количество мест превышает 2-3 тысячи, поэтому процент еще достаточно низкий.

Единственное отличие нынешней вступительной компании -

установление нижнего значения тестового балла, начиная с которого отметка будет признаваться удовлетворительной.

Людмила Хухлындина, начальник Главного управления учебной и научно-методической работы БГУ, секретарь приемной комиссии:

10 баллов и выше необходимо набрать по русскому языку или по белорусскому языку. Минимальный балл по физике и математике – 15 баллов, по остальным учебным дисциплинам минимальный порог – 20 баллов.

Кстати, выпускники средних специальных учебных заведений в этом году смогут поступить в вузы на особых условиях.

Людмила Хухлындина:

Они сдают ЦТ только по русскому языку, а два предмета по дисциплинам своей специальности они будут сдавать внутри университета. Срок обучения сокращен. Кстати, в БГУ будет осуществляться отбор по 11 новым специальностям.

А вот зачисление по автоматизированной системе в этом году будут проводит три столичных высших учебных учреждений. Это позволит абитуриенту выбрать не одну специальность, а сразу несколько — в порядке приоритета.