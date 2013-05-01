Сезон фонтанов открылся в Минске под музыку оркестра и пиротехническое шоу

Новости Беларуси. В Минске открылся сезон фонтанов. В городе их более 60 и у каждого своя особенность. Например, у фонтана на площади Независимости самое большое количество струй – 700. А самый крупный – у театра оперы и балета. Начало его работы отметили яркой концертной программой и ярким пиротехническим шоу.

Минчане:

Для меня фонтаны – это весна.

Фонтан – это красиво.

Фонтан – это радость, приход весны, счастье.

Сегодня красивое представление. Оторвать от него глаз практически невозможно.

Похоже, весна начинается с открытия сезона фонтанов. Струи прохладной воды уже вовсю освежают городской воздух. Несмотря на затянувшуюся зиму, общегородской старт водным концертам в Минске дали вовремя. Заработали все фонтаны столицы. А чтобы праздник состоялся, работникам Минскзеленстороя пришлось потрудиться.

Василий Луферчик, заместитель начальника технического отдела УП «Минскзеленстрой»:

Зима в этом году подвела, очень поздняя весна у нас случилась. Еще две недели назад снег лежал. Поэтому довольно трудно запуск дается.

В столице работает около 60 фонтанов. Правда, половина из них – собственность отдельных предприятий и организаций города. Каждый фонтан в городе особенный. Например, на площади Независимости красуется признанный обладатель наибольшего числа струй – 700. А самым крупным по размеру считается фонтан возле театра оперы и балета. Чтобы заполнить его, понадобится более 300 тысяч литров воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Луферчик, заместитель начальника технического отдела УП «Минскзеленстрой»:

Работа фонтанов обуславливается температурой плюс 15 градусов. Если летом она опускается ниже, то мы, в принципе, фонтаны отключаем. Также это ветреная погода и затяжные дожди.

Театрализованное представление, фейерверк, живая музыка – все создавало атмосферу праздника. Минчане любовались красивыми водными па и, несмотря на прохладную погоду, опускали руки в воду «на удачу».

А открытие этого фонтана прошло в 1874 году. «Мальчик с лебедем», в народе Паниковский, – самый старый фонтан в городе. В Киеве есть похожий памятник архитектуры. Там мальчик играет с гусем. Однако киевский мальчик – это копия знаменитого Боэфа, а у нас – оригинальная скульптура XIX века.

Старейший фонтан города был сильно разрушен во время Второй мировой войны. А в 80-ых варварски опрокинут хулиганами. В итоге, у бронзовой композиции исчезли шесть больших зеленых лягушек по краю бассейна. Сейчас решается вопрос о ее реконструкции.

Свой фонтанный сезон столица закроет в конце октября.