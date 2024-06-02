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2 июня Александр Лукашенко посетит музей Чингисхана

02 июня 2024 07:35
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Государственный визит Александра Лукашенко в Монголию продолжается. Сегодня, 2 июня, в Улан-Баторе белорусский лидер посетит музей Чингисхана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он открылся чуть меньше 2 лет назад.

2 июня Александр Лукашенко посетит музей Чингисхана-1

В комплексе хранятся около 12 тысяч экспонатов и памятников, большая часть из которых оригинальные, остальное – высокоточные копии исторических артефактов. Чтобы обойти все залы музея, потребуется порядка 6-9 часов.

2 июня Александр Лукашенко посетит музей Чингисхана-4

В Монголию Александр Лукашенко прибыл накануне. В аэропорту нашего Президента встречали колоритно: с ротой почетного караула и национальным угощением. Что наглядно подчеркивает теплое отношение в целом к нашей стране.

Мы продолжаем получать кадры из Улан-Батора. Там работает наша съемочная группа. Добавим, что государственный визит продлится до 4 июня. Самый насыщенный день – завтра. На понедельник запланированы церемония официальной встречи, переговоры в узком и широком составах. Основная тема – экономика.

# Беларусь-Монголия # общество # Александр Лукашенко

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