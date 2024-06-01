Дети в восторге! Как прошли праздничные мероприятия в Национальной библиотеке?

Волна праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей прокатилась по всем уголкам Беларуси. В стороне не осталась и Национальная библиотека. Там прошло детское шоу «Умнее всех на свете!» Квесты, мастер-классы, конкурсы – все, чтобы подарить ребятам позитивные эмоции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погрузилась в атмосферу праздника корреспондент Алина Мычко.

От мастер-классов профессиональных художников до кикбоксинга и ток-шоу – программу праздника продумали до мелочей.

Алина Мычко, корреспондент:

Такого масштабного детского праздника в Национальной библиотеке еще не было. Игровая площадка развернулась сразу на трех этажах. Развлечения для больших и маленьких предлагают десятки локаций.

Помимо обширной развлекательной площадки, для ребят предусмотрели и образовательный блок. Открывать новое и интересное самым любознательным помогали известные белорусские блогеры и звезды. Без положительных эмоций библиотеку не смог покинуть никто.

Национальная библиотека готовит еще больше ярких сюрпризов для ребят. Впереди много идей и интересных проектов. Ближайший приурочат к 80-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков.