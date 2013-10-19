19 октября в Минске проходит общегородской субботник

Новости Беларуси. В столице в преддверии зимы наводят порядок в скверах, парках и на значимых объектах. В Минске проходит общегородской субботник. В частности, в акции на спорткомплексе «Чижовка-Арена» приняли участие представители профсоюзов, общественных объединений, партий, активная молодёжь.

Благоустройству города традиционно посвящён весь октябрь. С начала месяца уже очистили зеленые зоны площадью более трёх тысяч гектаров и высадили более тысячи деревьев. Всего же в акциях были задействованы более 12 тысяч добровольных помощников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Наши ребята – активисты «БРСМ», принимают участие в благоустройстве и наведении порядка в Парке 900-летия города Минска. Это дважды символично, потому что, во-первых, парк назван в честь нашего города, мы минчане и должны внести свой вклад в поддержание порядка в этом городе.

Этот значимый столичный объект тоже стороной не обошли. Возведение «Чижовка-Арены» на финишной прямой. Потому и помощь не лишняя. Убирали строительные отходы, мелкий мусор и опавшую листву, причём вместе с руководством города.

Игорь Карпенко, Первый секретарь коммунистической партии Беларуси, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Когда те, кто приезжает, говорят, что Минск – очень чистый город, то они должны понимать, что за этим стоит труд многих-многих минчан, которые, в том числе и в свободное от работы время, наводят порядок на территориях, прилегающих к своим подъездам, своим дворовым территориям.

Александр Степанов, заместитель председателя Республиканской партии труда и справедливости:

Работы хватает, особенно в этот период ответственный осенне-зимний, когда много листвы. Здесь необходима трудовая активность населения, чтобы наш город стал краше.

Представители общественных организаций, трудовых коллективов и политических партий, ветераны и небезразличная молодёжь. На утреннем митинге решили: раз «украшать» столицу, так делать это всем вместе. В первую очередь внимание паркам Горького, Янки Купалы, 900-летия Минска, скверу «Троицкая гора».

Александр Шатько, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Мы практически каждую субботу в разных регионах, городах своим активом выходим, помогаем убирать города, населенные пункты, приводим их в порядок. И сегодня больше сотни человек участвуют здесь, в центре.

Среди активных добровольцев — молодёжь. Вот и Виктория Борисевич поддержала инициативу своего вуза помочь преобразить столицу. Говорит, на таком масштабном субботнике впервые.

Виктория Борисевич:

Сегодня мы планируем здесь убрать все листья, чтобы стало красиво, и я хочу внести свой вклад, чтобы я могла сказать, что тоже сегодня убирала на этом субботнике.

Павел Каторжевский:

Принимаю участие не первый раз, подобные мероприятия нужны, потому что они помогают сделать город лучше, чище.