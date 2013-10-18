Синоптики Беларуси: В предстоящие выходные в столицу придет похолодание

Новости Беларуси. Дожди и ветер на смену бабьему лету. Чего ожидать от небесной канцелярии в грядущий уик-энд, узнаем у главного специалиста по метеопрогнозам — Дмитрия Рябова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

После длительного периода такой умеренно теплой и комфортной погоды, к сожалению, в предстоящие выходные в нашу столицу придет похолодание.

В субботу ожидается облачно с прояснениями. Ночью ожидается временами дождь и, даже есть вероятность, что будет с мокрым снегом. А температура воздуха ночью ожидается около плюс 1-3 градусов, при этом дискомфорт нам доставит сильный порывистый ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Днем в субботу погода немного улучшится с ростом атмосферного давления, но будет по-прежнему холодно. Температура воздуха днем ожидается плюс 5-7 и без существенных осадков.

В воскресенье ночью будет довольно-таки спокойно: температура воздуха ожидается минус 1 - плюс 1, без существенных осадков. А в воскресенье днем, к сожалению, погода испортится, и по городу ожидаются временами дожди и северный ветер.

Но такое похолодание будет не долгим, и уже к середине следующей недели в нашу столицу вновь придет такое осеннее тепло. Желаю всем провести хорошо выходные, не хандрить, несмотря на погоду, удачи и берегите себя.