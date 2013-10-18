Во время субботника в Минске посадят тысячи деревьев

Новости Беларуси. Городской воздух станет чище, чем в лесу. Коммунальные службы дают «зеленый свет» посадке деревьев и кустарников.

Предстоящий субботник пройдет под эгидой черенков и саженцев. Только за выходные столица обрастет тысячами деревьев. Массовые посадки пройдут во всех парках и скверах.

В «зеленой моде» по-прежнему плакучие формы: рябины, ивы и ясени, а также классика — клены, липы и каштаны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы благоустройства УП «Минскзеленстрой»:

В городе ведутся работы по посадке деревьев и кустарников. В основном такие работы проводятся на озеленение жилых домов, на объектах образования, в учреждениях здравоохранения. И активно принимают участие во время субботника, в том числе и жители города, что способствует сохранению зеленых насаждений. Потому что, что сам посадил, то хочется сохранить.