19 марта в Минске - массовая уборка сугробов, в среду-четверг - снова метель

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают устранять последствия снежной стихии. На дороги республики вышло более 10 тысяч единиц техники и 30 тысяч работников. К сегодняшнему утру проезжая часть главных автомагистралей практически полностью очищена от снега. Сейчас в центре внимания - обочины, автобусные остановки и тротуары. Госавтоинспекция просит водителей убрать свои авто с проезжей части. Припаркованные машины мешают работе техники. В противном случае их эвакуируют.

На помощь специалистам приходят простые горожане. Так, в выходные только в столице на уборку дворов от снега вышли более 30 тысяч минчан. А в Слуцке в рядах трудового десанта оказались кадеты.

Павел Бондарь, кадет четвертого курса Минского областного кадетского училища:

Потрудились мы на славу. Мы очистили территорию, и у нас все получилось.

Сергей Метельский, директор Минского областного кадетского училища:

Все кадеты и взрослые дружно вышли на очистку территории, и был обеспечен подъезд необходимого автотранспорта. Были расчищены все подъездные пути.

У минчан, чьи автомобили по-прежнему в снежном плену, проблем добраться до работы сегодня не было. На улицы города вывели дополнительный общественный транспорт. И, в первую очередь, на наиболее оживленные маршруты.

Минчанин:

Практически всегда езжу на автомобиле. Только вот сейчас остановился, потому что машина засыпалась, не едет. Теперь езжу на общественном транспорте. Он выручает.

Минчанин:

Нормально ходит транспорт, и удобно добираться.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

На данный момент сотрудники столичной ГАИ взаимодействуют с коммунальными службами, мы выявляем наиболее проблемные дорожные участки, а также дворовые территории и сообщаем им информацию о дороге.

Борьба с последствиями стихии продолжится и в ближайшие дни. Так, завтра в столице пройдет субботник по уборке сугробов. Об этом сообщили в Мингорисполкоме. Это необходимо, чтобы быстрее освободить город от снежного плена. Тем более, что уже в середине недели снова прогнозируются метели и морозы. Основные усилия направят на уборку дворовых территорий. Всем необходимым инвентарем горожан обеспечат коммунальные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов:

С учетом предстоящего понижения температуры воздуха, хотелось бы попросить минчан принять активное участие в помощи по уборке. Активное участие примут и депутаты Минского городского Совета депутатов, примут общественные организации, профсоюзные организации.

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

В пятницу выпала месячная норма осадков, и мы прекрасно понимаем, что коммунальные службы не могут самостоятельно убрать весь снег, который выпал. Поэтому завтра активисты БРСМ массово примут участие в нашем городском субботнике. И мы призываем всех людей столицы выйти в свой двор, навести порядок возле своей машины, возле своего крыльца и подъезда.

Последствия мартовской непогоды ощутила на себе Могилевщина. В Горках под тяжестью снега обрушилась пристройка на территории городского рынка. Пострадавших нет.

А в Осиповичском районе снежной массы не выдержала кровля сразу на нескольких объектах. Без крыши остались мастерская местного хозяйства, сеновал и конюшня. По предварительным данным, здесь также обошлось без пострадавших.