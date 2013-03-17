«Хавер»: как его переживали люди на улицах, дома, в сети?

Новости Беларуси. В четверг, за сутки до снежного апокалипсиса, Дмитрий Рябов символично надел именно эту, красную, рубашку. Синоптики объявили красный уровень опасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Зеленым цветом показываются осадки разной интенсивности, а красным — очень сильные осадки.

О том, что непогода может проявить себя во всех красках, начальник службы гидрометеорологических рассказывает не только телезрителям, но и пользователям социальных сетей. Обсуждения бывают весьма эмоциональными.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Люди откликаются, благодарят, что предупредили. Весной подскажем, когда сажать или не сажать, летом — когда можно позагорать, брать зонтик или не брать. Бывают такие вот шуточки - прогноз оправдывается один раз, не каждый день.

Зато Виктору Викентьевичу не до смеха. Пока страна лишь только ждет весенне-зимнего циклона, у пенсионера уже Армагеддон. Личного значения.

Из-за сугробов дверь гаража практически не открывается. А разгрести все эти бугры Виктор Викентьевич не может физически. Сын за границей. Конечно, убрал снег, когда приезжал в гости, но сейчас помочь ветерану некому. Говорит, из-за такого завала даже домашнее меню пришлось пересматривать.

Виктор Селицкий, пенсионер:

Тут же и капуста, и картофель в яме, а я не могу залезть. Раньше силы были — откапывал, сейчас иссякли. Мне за 80. Обратился к директору ЖЭС-12 — помогите, вижу, вон ваш трактор ходит. Он сообщает, трактор ничего не может сделать. А я, инвалид второй группы, что смогу сделать?

У директора ЖЭСа свой взгляд на те же сугробы.

Илья Левицкий, директор ЖЭС-12 Минска:

Почему я должен чистить ему гараж? Это его личный гараж!

Илья Иванович рисует схему снежных завалов возле того самого гаража. Уверяет, что трактором делу не поможешь, да и вообще — расчищать пять метров возле ворот — обязанность владельца, а не ЖЭСов. Пенсионер за помощью действительно обращался, но, говорит директор, — поздно, когда сугробы превратились в лед.

Илья Левицкий, директор ЖЭС-12 Минска:

Трактором здесь никак не почистить, фундамент мешает. Если бы вначале зимы, я бы назначил людей и они бы вычистили. Уберем, это не проблема.

Однако буквально через несколько часов директору ЖЭСа станет явно не до гаража в соседнем дворе.

Грачи, подснежники...вы еще в это верите?!! На неделе погода весьма ехидно улыбалась календарю. Метель, сильнейший ветер, снежные заносы! Беларусь, весна, середина марта.

Циклон Хавер не стал размениваться на превентивные удары. Сразу — и практически по всей стране.

Непогода берет белорусов в кольцо — там массовое ДТП, здесь пробка из троллейбусов. Пока погода транслирует метель, не видно даже телевышки. Циклон буквально за пару часов пробивает ворота молниеносности. Одной из первых — уже в районе обеда блокируется дорога из Национального аэропорта «Минск». Авария. А тем временем в центре столицы — заторы из сотен авто. Хотя до пресловутого часа пик еще ох как далеко!

Трасса Минск-Дзержинск. Перекрыта. Из-за бурана дорога напоминает, скорее, автосвалку. В массовом ДТП повреждены десятки машин. А в многокилометровой пробке встали тысячи автомобилей, автобусы, даже снегоуборочная техника. И, главное, никто не знает, когда же сможет вернуться домой.

Могилевская, Гомельская, Минск-Микашевичи...парализованы фактически все трассы. Несмотря на предупреждения и синоптиков, и ГАИ, и спасателей люди упорно надеются, что выедут из Минска. А в результате пробки только растягиваются. Но и в столице не легче. Введен режим повышенной готовности. У парковки в центре в буквальном смысле уехала крыша, а город — один сплошной затор. Вечер пятницы — белорусы едут с работы. Но коллапс — по всем фронтам. Люди просят водителей общественного транспорта высадить их на полдороги в надежде, что быстрее доберутся на метро. Но станции просто не справляются с таким наплывом пассажиров.

Нелетной погода оказалась не только на-, под-, но и над землей. Национальный аэропорт закрыт до утра 16 марта, задержаны десятки авиарейсов. Сотрудники воздушного вокзала вынуждены работать вторые сутки — их смена попросту не смогла доехать. Сжал себя в кулак, пожалуй, каждый. Коммунальные службы начали работать уже в апогей непогоды. Вся техника, все сотрудники, все лопаты — бессонная ночь ожидала и дворников, и спасателей, и бригады «Скорой помощи».

Владимир Жилко, водитель:

Это в центре плохо, а на окраине вообще завал полнейший.

Владимир Жилко давно поставил непогоде свой диагноз. Какие уж тут сроки прибытия к пациенту, когда на многих улицах В принципе невозможно проехать.

Елена Яковлева, фельдшер:

Мы должны доезжать до визита (крайний срок) за 15 минут. С такими погодными условиями, если за 30 доезжаем, очень хорошо.

Сегодня Елена больше ходит пешком, чем ездит. Чтобы не терять бесценные минуты, через заваленные снегом дворы пробираются на своих двоих. Но даже не это самое обидное. В разных районах Минска медицинской помощи ждут десятки человек, а мужчина, «спасать» которого по пробкам добирался наш экипаж, похоже, просто встал и ушел из арки самостоятельно.

Циклон то ли с немецким, то ли с испанским именем стал отличной проверкой на человечность, у которой трудностей перевода нет. На фоне сообщений в Интернете о взвинченных таксистами ценниках, рядовые водители подхватывали с остановок абсолютно незнакомых людей. А многие делали по несколько рейсов. Интернет раскалился от предложений помощи для тех, кто застрял в пробках.

Особенно актуальными такие сообщения стали для тех, кто оказался наглухо заблокирован на загородных трассах. В одном из таких заторов до середины ночи стоял и Иван Охлобыстин. Безнадежно опоздав на свой концерт в Минске, он подробно описывал происходящее в своем твиттере. Настоящим интернет-хитом стало фото, где известный актер греется возле костра с товарищами по несчастью.

Из снежного плена автомобили вытаскивала военная техника, где могли — в школах и районных домах культуры организовывали пункты обогрева, где людей отпаивали горячим чаем с бутербродами. Правда, нашему репортеру Дмитрию Бояровичу добраться до таких оазисов не удалось. Выезжая на съемки на Дзержинскую трассу около двух часов дня, он едва ли думал, что в вечернем выпуске новостей выйти в эфир сможет разве что по телефону.

Дмитрий Боярович, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

С 6 вечера до 2 часов ночи мы стояли на одном и том же месте. То есть 8 часов.

И все же провести остаток ночи Дмитрий был вынужден на работе. Вызвать такси не получилось до утра, хорошо, хоть метро не подкачало — открылось вовремя. Впрочем, героем его «снежного» репортажа вполне мог стать и Боярович-старший.

Дмитрий Боярович, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Папа тоже был в пробке, ехал с работы, поймал попутку, там сел вместо девушки за руль, вырулил (машина была в заносе) и доехал на чужой машине домой!

Утром и днем уже 16 марта страна приходила в себя, точнее, откапывалась. Пока одни с возмущением ждали, чтобы дворники бросили расчистку улиц и убирали сугробы возле конкретных подъездов, многие просто взяли лопаты и позаботились о себе сами.

Николай Степанович не скрывает радости: припарковался как никогда удачно. Сегодня они с сыном точно никуда не собираются: машину откапывают за день, с запасом. Мало ли...

А во дворе и тренер не нужен — повсюду физические упражнения. Кто с лопатой, кто — с интеллигентным совочком. Хозяин, этого авто — да, это действительно авто, похоже, еще не проснулся. Зато у детей радость — с самого утра.

После сильнейшего снегопада запросто можно было вводить новые правила — бездорожного движения. Кто из пешеходов должен уступить в узенькой траншее. Придя в себя после такой весенней аномалии — птиц вон до сих пор сносит — люди стали активно подшучивать над «Хавером» онлайн.

Но за городом и к обеду субботы было не до шуток. На обочинах — десятки брошенных авто — оценив масштабы пробок, люди очевидно добирались пешком до ближайших населенных пунктов. Застрявший с вечера автобус, а в этом селе в тридцати километрах от Минска еще не везде устранили перебои с электричеством.

Снежная стихия ударила и по проводам. Без света остались около пятисот населенных пунктов Беларуси. Но уже к утру субботы это цифра уменьшилась почти вдвое.

Зато Мария Степановна на снег не обижается — говорит, это ж какая красивая зима, ну и ладно, что весна. Зять раскопал дорожку к дому, кот из-за стихии тоже не голодал, но сама она продуктов купила с запасом. На всякий снежный случай.

Мария Мельникова, жительница деревни Тресковщина:

С запасом — получила газетку — написано, что всю неделю будет снег. Еще сколько помню, бывало эти домики с крышей заносило, кто сможет всех откапывал — это еще цветочки!!! В мое время ой-ёй-ёй какие были снега!

А вот кому 15 марта завидовала большая часть Беларуси, так это жителям Гомеля. Пока минчане, брестчане, да и все остальные прыгали через сугробы, здесь едва не садились на весла. Впрочем, некоторым даже «Хавер» не припорошил весенний настрой. В центре Минска жених удержал фату во время свадебной фотосессии... Москвичка Ольга Шпак таки прикупила обновку из весенней колллекции. А Виктор Викентьевич в душе наверняка обрадовался: хорошо, что в четверг его гараж все-таки не расчищали.