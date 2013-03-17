«Минсктранс» 18 марта пустит по маршрутам до 100 единиц техники дополнительно

Новости Беларуси. Более 30 миллиардов рублей потрачено на уборку снега в Минске. Об этом рассказал председатель Мингорисполкома Николай Ладутько на заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям.

Дорожные службы работают в круглосуточном режиме. На расчистке улиц и дворовых проездов – ежедневно около полусотни единиц техники. В сутки из Минска вывозят около 20 тысяч кубометров снега. А вот график городского транспорта «Хавер» не сорвал. Сегодня все маршруты работают в штатном режиме. Местами проезду автобусов и троллейбусов мешают личные авто, оставленные водителями на проезжей части, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Леонтий Папенок, генеральный директор ГП «Минсктранс»:

Мы работаем в штатном режиме, то есть по всем маршрутам движется транспорт - и автобусы, и троллейбусы, и трамваи. Завтра мы планируем с целью компенсации поездок на личном транспорте выпустить дополнительно до 100 единиц техники. Поэтому довезем всех вовремя.

Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома:

В связи с понижением температуры по прогнозу синоптиков мы активно готовимся к гололеду. В день высыпается около 550 кубометров песчано-соляной смеси. Около 200 тонн соли.