В Беларуси возбуждено сразу несколько уголовных дел против мошенников, которые обманывали инвесторов

Новости Беларуси. Сразу несколько громких уголовных дел в отношении мошенников, которые обманывали инвесторов, возбуждено в Беларуси. Преступники предлагали совместные проекты или услуги посредников между бизнесом и властью. При этом мошенникам удавалось произвести впечатление серьёзных партнеров с хорошими связями. Предназначенные для взяток деньги они собирались присвоить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из эпизодов злоумышленник обещал бизнесменам выгодное вложение денег, а недостающие средства якобы инвестировала иранская компания. При этом, фирма действительно работает в Беларуси, но даже не имела представления о проекте. Суммы для взяток сотрудникам районной и областной администрации составили 195 и 250 тысяч долларов.

Геннадий Борисов, начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь:

Для большей убедительности злоумышленник говорил, что дозвонился и завтра они вместе пойдут в Облисполком. Он ведет их в Облисполком, доводит до здания, предлагает подождать. Сам заходит в здание, находится там некоторое время и возвращается обратно. Сообщает, что все решил, все сделал и надо рассчитываться.

По схожей схеме, однако с куда большим размахом, действовал учредитель ещё одного подложного предприятия. Консалтинговые услуги едва не стали ловушкой для реальных инвесторов из Чехии и России. Деньги мошенник просил якобы для сотрудников Администрации Президента, премьер-министра и служащих Миноблисполкома. Суммы - 10 тысяч евро, 3,5 миллиона евро и 5 миллионов долларов. Однако, присвоить средства ему так и не удалось. В двух случаях инвесторы нарушать закон отказались, а третий довести до завершающей стадии помешали правоохранители.

Как отмечают в следственном комитете, бизнесменам, в том числе иностранным инвесторам, следует быть внимательнее при выборе деловых партнёров.

Сергей Лишко, начальник управления по расследованию преступлений в сфере экономики Следственного комитета Республики Беларусь:

Деньги он эти получал, просил у граждан под осуществление проекта по индивидуальной жилищной застройке вблизи деревни Лопоровичи Минского района.