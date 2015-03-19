Новости Беларуси. Социальная сфера, новые рабочие места и уровень медицинского обслуживания. 19 марта в Минске говорили о социально-экономическом развитии белорусских регионов. Впервые за несколько лет увеличилась производительность труда. Об этом говорят цифры статистики. По данным «Белстата» вырос ВВП. Объемы производств промышленных и сельскохозяйственных предприятий тоже увеличились.

У Правительства Беларуси есть решения и меры, как поддержать предприятия страны. Это позволит продвигать продукцию на экспорт. Сейчас вопрос в разгрузке складов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Да, у нас есть хорошие показатели в сельском хозяйстве. Да, у нас есть хорошие показатели в строительстве. В этом году очень интересная информация, что, например, индивидуальное строительство у нас преобладает, темпы у нас очень высокие по вводу индивидуального жилищного строительства. Значит, люди находят все-таки в это сложное время деньги и стараются обеспечить себя жильем, построить жилье и обеспечить свой быт.