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19 гектаров под новую свалку. Уже выделен земельный участок для третьей очереди полигона «Тростенецкий»

11 июня 2020 13:47
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По предварительной информации, полигон «Тростенецкий» завершит свою работу к 2022 году. Планируется третья очередь строительства и создание мусороперерабатывающего завода. В программе «Большой город» обсудили подробности.

Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
В этом году Мингорисполкомом принято решение о выделении земельного участка для проектирования третьей очереди полигона «Тростенецкий». Площадь полигона будет около 19 гектаров. Все усилия и городских властей, и комитета природных ресурсов будут направлены на то, чтобы увеличивать объемы вторичных материальных ресурсов, чтобы продлить время эксплуатации полигона.
 

# Экология # общество # Степан Дубницкий # Екатерина Забенько

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