Пятилетний мальчик проехал на велосипеде 3 км по трассе Микашевичи – Минск

Новости Беларуси. Пятилетний мальчик проехал на своем четырехколесном велосипеде 3 километра по трассе Микашевичи – Минск, сообщили в программе «Минщина» на СТВ Его заметили водители и сообщили сотрудникам ГАИ. Инспекторы прибыли на место быстро и доставили ребенка вместе с его транспортом в Слуцкое РОВД.

– Здрасте вам, молодой человек. Как зовут вас, скажите?

– Артем.

– Откуда ты у нас, Артем? Где твоя мама, где нам ее найти, скажи?