Пятилетний мальчик проехал на велосипеде 3 км по трассе Микашевичи – Минск
Новости Беларуси. Пятилетний мальчик проехал на своем четырехколесном велосипеде 3 километра по трассе Микашевичи – Минск, сообщили в программе «Минщина» на СТВ
Его заметили водители и сообщили сотрудникам ГАИ. Инспекторы прибыли на место быстро и доставили ребенка вместе с его транспортом в Слуцкое РОВД.
– Здрасте вам, молодой человек. Как зовут вас, скажите?
– Артем.
– Откуда ты у нас, Артем? Где твоя мама, где нам ее найти, скажи?
Как выяснилось позже, мальчик вместе с родителями проводил свободное время во дворе, а после решил освоить и большую дорогу. Заметив отсутствие сына, взрослые стали искать его в соседних дворах, а потом обратились к правоохранителям. Там им и сообщили, что сына уже нашли. Кстати, мальчик из многодетной семьи, которую характеризуют положительно.