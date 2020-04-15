Подготовка к параду 9 Мая. Какая техника примет участие?

Новости Беларуси. Между тем, на аэродроме Липки в эти дни идут тренировки личного состава и военной техники к торжественному параду в честь 75-й годовщины Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слаженность действий отрабатывают на специальной площадке 18 парадных расчетов и 185 единиц техники. Отличительной особенностью нынешнего парада станет то, что в нем будут участвовать только новые и модернизированные образцы военной техники.

В составе механизированной колонны пройдут мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня. Также уникальные, обладающие самыми передовыми и современными технологиями средства и комплексы войск связи.

Алексей Кухальский, гвардии старший лейтенант: На тебя смотрит куча глаз, а ты чувствуешь ответственность, гордость за себя. Понимаешь, что тебя видят родные, близкие. Конечно, почетно это. Берет гордость.

Владимир Кулажин, заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования:

Для подготовки к параду отобраны самые дисциплинированные, подготовленные военнослужащие, которые в процессе подготовки повышают свое мастерство вождения техники, техническое обслуживание. Личный состав к подготовке относится добросовестно, с чувством ответственности и к проведению парада готов.

Особое внимание при подготовке водительского состава уделяется отработке вопросов соблюдения дистанции, скорости движения и слаженности в составе колонн. В течение 5 часов три раза в неделю водители преодолевают около 60 км, а всего за время подготовки к параду – около 300 км.