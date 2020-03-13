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18 марта Наталья Кочанова проведёт прямую телефонную линию

13 марта 2020 19:24
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Новости Беларуси. Решение проблемы одним звонком. В стране продолжается практика прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 марта Наталья Кочанова проведёт прямую телефонную линию -1

18 марта на связи будет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Задать напрямую ей свой вопрос можно будет с 10:00 до 13:00 по телефонам, которые вы видите выше.

18 марта Наталья Кочанова проведёт прямую телефонную линию -4

В Совете Республики продолжаются и личные приемы граждан. Так, 17 марта встречу проведет председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и социальному развитию. 18 марта – прием у председателя Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству. А 25 марта открыты двери комиссии по международным делам и национальной безопасности.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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