18 марта Наталья Кочанова проведёт прямую телефонную линию

Новости Беларуси. Решение проблемы одним звонком. В стране продолжается практика прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Решение проблемы одним звонком. В стране продолжается практика прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18 марта на связи будет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Задать напрямую ей свой вопрос можно будет с 10:00 до 13:00 по телефонам, которые вы видите выше.
В Совете Республики продолжаются и личные приемы граждан. Так, 17 марта встречу проведет председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и социальному развитию. 18 марта – прием у председателя Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству. А 25 марта открыты двери комиссии по международным делам и национальной безопасности.