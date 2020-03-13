18 марта Наталья Кочанова проведёт прямую телефонную линию

Новости Беларуси. Решение проблемы одним звонком. В стране продолжается практика прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 марта на связи будет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Задать напрямую ей свой вопрос можно будет с 10:00 до 13:00 по телефонам, которые вы видите выше.