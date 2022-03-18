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18 марта Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Витебской области

18 марта 2022 07:41
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Новости Беларуси. Вопросы развития агропромышленных объединений сегодня, 18 марта, в повестке главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент посещает с рабочей поездкой город Глубокое в Витебской области.

В маршруте – особенно известный одним из своих выпускаемых продуктов, речь о сгущенке – молочноконсервный комбинат.

18 марта Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Витебской области-1

Здесь перерабатывают 16 % молока всего региона, кроме знаменитого лакомства, выпускают сыры и сухие молочные продукты. Товары с конвейера глубокского завода можно найти на прилавках России, Казахстана, Китая, Сирии и Вьетнама. С февраля 2020 года на базе комбината создано агропромышленное объединение. В его составе – 23 хозяйства, а также переработка и торговля.

С работой объединения сегодня знакомится Президент. Ожидается, что также пройдет совещание с руководством региона. В планах обсудить, как выполняются поручения главы государства по развитию интеграционных структур в Витебской области.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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