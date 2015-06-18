18 июня в Минске прошел республиканский форум-практикум работников идеологического фронта

Новости Беларуси. Не только руководители предприятий, но и идеологи должны обладать знаниями в области менеджмента и пиара. На неделе республиканский форум-практикум собрал около трех сотен специалистов со всей страны. Говорили о силе слова и искусстве убеждения, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

На календаре – пятница, на часах – стрелка по второй фазе. В то время как горожане одной ногой в уик-энде, где-то под Смолевичами – в деревне Слобода – кипит работа. Этот СПК – первый в своем районе. А пока на фермах ждут вестей с полей, вести сами приходят на поля.

Раздобыть путевки детям, помочь с жильем или учебой. Наталья Михайловна, конечно, не фея, но многие вопросы решить поможет. В ее трудовой нет лаконичной записи «идеолог», но именно эту отрасль курирует замдиректора.

Наталья Новик, заместитель директора сельскохозяйственного производственного кооператива по информационной, идеологической работе и социальным вопросам:

Идеолог, в первую очередь, человек, который разговаривает с людьми. Потому что, человек сел за руль, поехал и 12 часов он за рулем, единственный с кем может поговорить – радио. Поэтому во время полевых работ приезжаем, привозим обеды, разговариваем с людьми.

В штате СПК более двухсот человек, все в основном из местных. Как заинтересовать работников, здесь давно решили. Кроме моральных стимулов, мотивация материальная. В сезон действует и соревновательная система.

Наталья Новик:

У нас как трактористы уходит на основные работы с марта по октябрь включительно, у них есть возможность заработать хорошие деньги. Есть 10, 12 миллионов, есть, конечно, и 6, и 4 – тут ничего не скажешь. Но 10 миллионов заработать у них возможность есть. У нас даже не стоит вопрос, что кто-то выпивший пришел на работу – такого просто не может быть.

О том, что экономика рука об руку с идеологией, говорили на неделе. Современный мир меняется очень быстро, поэтому важно держать руку на пульсе и сверять часы. Именно такая сверка и собрала в Минске идеологический актив страны. Три сотни человек.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Местом проведения форума стала столичная школа. Конечно, в этом не стоит искать никакой тайный смысл. И все же с тем, что нынешняя встреча – хорошая возможность обменяться опытом, а значит, научится чему-то новому, не поспоришь.

Павел Волынец, заместитель председателя Брестского районного исполнительного комитета:

Представлен очень интересный опыт Минска в выставках, в интерактивных формах – через СМИ, через Интернет и социальные сети. Для нас это очень интересно. Какой-то опыт, который мы здесь увидим, мы сможем использовать в регионах.

Петр Петкевич, заместитель председателя Полоцкого районного исполнительного комитета:

Много внимания уделяем различным креативным проектам, которые идут по просьбе людей. Мы поддерживаем эти идеи и вместе с ними прводим эти проекты.

Оксана Руденок, заместитель председателя Гомельского городского исполнительного комитета:

Идеолог должен быть очень коммуникабельным, очень эрудированным, но, самое главное, это человек, который не должен быть оторван от практики.

Должен уметь достучаться до каждого человека, объяснить ему что-то, показать или помочь. Важно, чтобы идеологи не отрывались от практики: они должны понимать, чем и как живет коллектив, только тогда можно будет двигаться дальше.

Руслан Абрамчик, заместитель председателя Кореличского районного исполнительного комитета:

Наш район сельскохозяйственный. Это ставит перед нами задачу организации работы по месту жительства. Это работа информационный группы и института старост, проведение сельских сходов.

С тем, что досок почета, призывных лозунгов и ярких плакатов уже недостаточно, никто и не спорит. Сегодня все уходят в сеть. Особенно поколение next, поэтому, чтобы оставаться на волне, желательно быть онлайн. Тем более, 2015 год символичный – Молодежи.

Андрей Ганчук, заместитель председателя Белыничского районного исполнительного комитета по социальным вопросам и информированию:

Если мы упустим в идеологической работе именно эту социальную группу, то нас ждет печальное будущее. Поэтому идеологическую работу мы строим не только на традиционным способах общения с населением, но и активно присутствуем в социальном интернет-пространстве – в соцсетях, различных на форумах.

Интернет-платформа ныне самый короткий путь к тем, кто ищет информацию. И это нельзя игнорировать. Аккаунты в соцсетях есть у многих госорганов. В теме и чиновники. Пример тому продемонстрировало руководство Администрации Президента.

Руслан Трухан, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам с молодежью Миноблисполкома:

Безусловно, Интернет является неотъемлемым атрибутом, инструментом для работы. Первое, что мы оттуда черпаем, это новостные ленты и блоки, полюс работа в социальных сетях.

Трансформируются не только методы работы, но и критерии к самим специалистам. Идеологическая вертикаль Беларуси – это без малого10 тысяч сотрудников. И это не просто проводники определенных позиций, но и эффективные менеджеры.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Сегодня идеолог — это широкоформатный, так скажем, профессионал, который обладает и должен обладать как минимум познаниями в области менеджмента, в области PR-технологий, ораторского искусства. На самом деле требования сегодня очень высоки, поскольку геополитика сегодня диктует конкурентные условия с другими странами.

Локомотивом в идеологической работе можно смело назвать столицу. По данным соцопросов, 53 процента минчан доверяют местной власти, а 63 процента оценивают действия мэрии положительно.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Телефонные линии проходят, проводим прием граждан, письменное обращение граждан, в том числе электронное. Это говорит о том, что многие минчане связывают решение своих проблем именно с органами государственной власти, а не с какими-то другими структурами.

Обратная связь, искренний, прямой диалог, а, главное, идеолог сам должен верить в идею. После пленарного заседания участники форума продолжили работу по секциям, а затем отправились по практическим маршрутам. В том числе туда, где помогают делать бизнес молодым, и туда, где готовят управленческие кадры страны.

Марат Жилинский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы последнее время делаем ставку на практико-ориентированную тематику – это выезды, стажировки. И сегодня, для нас в том числе, это учеба. Не только учим мы – учат нас. Мы учимся каждый день.

Еще одна остановка идеологического десанта – молодежный бизнес инкубатор. И форма работы приглянулась.

Виктор Пранюк, заместитель председателя Лидского районного исполнительного комитета:

Теоретически и практически можно научиться этому новому креативному бизнесу и уже развивать в регионах.

Современные идеологи все дальше уходят не только от стереотипного образа, но и от кабинетов. Вот и наша героиня Наталья Михайловна за час сменила не только поле на ферму, но и ферму на будущую спорт-площадку. Завтра здесь будет местная спартакиада, но место нужно подготовить. Пара минут и идеолог в полной экипировке. В рабочем десанте еще пара сотрудниц предприятия.

Быть личным примером не на словах, а на деле. Работа идеолога обычно остается за кадром, но без таких кадров никуда.

Наталья Новик, заместитель директора сельскохозяйственного производственного кооператива по информационной, идеологической работе и социальным вопросам:

Идеолог – это человек на все случаи жизни, который должен знать все – производство, жизнь, работу, законы, как взять кредит, куда устроить ребенка, куда лучше поехать отдохнуть и прочее.