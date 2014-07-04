18-часовой телемарафон СТВ «Мы, народ Беларуси!..» 3 июля. Чем он запомнился ведущим и корреспондентам

Новости Беларуси. Воспоминания нон-стоп. 3 июля в День Независимости Беларуси и 70-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, телеканал СТВ провел масштабный телемарафон «Мы, народ Беларуси!..».

18 часов в прямом эфире ведущие вместе с гостями студии вспоминали военное время и героические подвиги наших предков. Эфир получился действительно насыщенным и интерактивным.

Кроме ветеранов и именитых гостей студии мы услышали истории наших телезрителей. Многие поделились своими воспоминаниями и поздравлениями на сайте телеканала СТВ.

Фраза «Доброе утро! Телеканал СТВ начинает марафон, посвященный Дню Независимости республики и 70-летию освобождения Беларуси» дала старт масштабному телемарафону на СТВ. Практически 18 часов ведущие и корреспонденты телеканала СТВ в прямом эфире рассказывали и показывали, чем жили люди земли белоруской ровно 70 лет назад.

События того времени удалось реконструировать.

Специально к марафону СТВ подготовило 12 роликов по следам реальных историй наших ветеранов. Главные роли исполнили специальный корреспондент СТВ Яна Шипко и наш ведущий Олег Спепанюк.

И еще раз о цене мирного неба. В студию СТВ заглянули главные герои дня – наши ветераны. В ответ на поздравления они делились своими не придуманными историями.

Жан Кодеба, ведущий телемарафона «Мы, народ Беларуси!..»:

Меня поразила одна история, которую рассказал наш гость, ветеран. Мы спросили, какая награда для него самая важная, самая значимая. Когда он сказал, за что получил эту награду, я был поражен. Он 70 км нес раненого друга на плечах, чтобы тот выжил.

Теплые слова в адрес подаривших нам жизни звучали и за территорией телецентра. К марафону СТВ подключились и артисты. Подарки к ветеранам приходили с доставкой на дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подключились к интерактивному марафону и зрители. Многие делились фронтовыми историями. Самые интересные прозвучали в прямом эфире.

Немало откликов осталось и на сайте: белорусы выкладывали фотографии, связанные с Днем Независимости. 3 июля сайт СТВ посетило 67 тысяч человек.

Ольга Бельмач, ведущая телемарафона «Мы, народ Беларуси!..»:

Мы были практически целые сутки в эфире. Действительно, произошло очень многое. Это было сложно физически, это было очень сложно эмоционально, потому что действительно звонило, писало, рассказывало, присылало фотографии огромное количество людей.

Звучали в этот день и поздравления из-за рубежа. На прямую связь со студией СТВ выходили из всех уголков планеты.

И, конечно же, в гуще событий оставались наши корреспонденты. О самых ярких моментах этого великого дня они вещали в прайм-тайме.

Ольга Макей, специальный корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Мне досталась, наверное, самая лакомая часть марафона. Это то время, когда как раз здесь шел парад, гремел салют. И на фоне всех этих эмоций очень здорово выходить в прямой эфир, потому что действительно есть что рассказать, ты весь просто просочился этим праздничным настроением.

3 июля СТВ перенеслось на 70 лет назад, но и рассказало, как страна была восстановлена из руин. Пролистали в этот день и страницы новейшей истории.

О победах суверенной размышляли приглашенные гости. Кстати, за великий праздник наши известные земляки благодарили не только в студии.

Анжелика Агурбаш, певица:

Мне просто почетно и радостно быть рядом с людьми, рядом с белорусским народом. Я не буду говорить громогласно, что это мой долг. Это моя душа, мое сердце, мое счастье.

О судьбах, о прошлом и настоящем активно рассказывали и посетители сайта, выкладывали фотографии — как военных лет, так и нынешнего мирного праздника.

Дмитрий Руто, редактор Дирекции Интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Сайт работал в цейтноте, с самого утра и до позднего вечера. У нас уникальные материалы были и, благодаря этому, мы стали первым белорусским новостным сайтом по количеству посещений - у нас было 67 тысяч посещений за сутки.

Сейчас на сайте можно посмотреть весь телемарафон — как через годы, через расстоянья пытались и жизнь в военное время прочувствовать, и сложности восстановления страны ощутить, и ещё раз порадоваться мирной современной Беларуси.

За 18 часов прямого эфира СТВ преодолело с телезрителями большой исторический отрезок. В чем-то драматический, в чем-то радостный, но по-прежнему наш.