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«Эта миссия, наверное, войдёт в историю медицины». Белорусские медики вернулись из Сирии

17 марта 2023 08:10
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Новости Беларуси. На аэродроме Мачулищи сегодня, 17 марта, торжественно встречали белорусских военных медиков, которые на протяжении месяца оказывали помощь пострадавшим от землетрясения жителям Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Эта миссия, наверное, войдёт в историю медицины». Белорусские медики вернулись из Сирии-1

«Эта миссия, наверное, войдёт в историю медицины». Белорусские медики вернулись из Сирии-3

На родину после продолжительной командировки вернулись 45 специалистов. На взлетно-посадочной полосе их встречали не только коллеги, но и родственники. Врачи-хирурги, терапевты, анестезиологи-реаниматологи работали почти круглосуточно, принимая в день до 200 человек. Наши медики успешно справились с поставленными задачами.

Помощь оказана более чем 3 000 пациентов. В том числе детям. К специалистам обращались не только пострадавшие в результате землетрясения, но и люди с хроническими заболеваниями и ранениями, полученными во время боевых действий на территории Сирии.

«Эта миссия, наверное, войдёт в историю медицины». Белорусские медики вернулись из Сирии-6

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси по идеологической работе:
Уникальное медицинское подразделение и те задачи, которые они выполняли, еще раз подтверждает уникальность наших военных медиков. Условия были достаточно непростые со всех сторон. Тем не менее мы с вами видели по тем сообщениям из средств массовой информации, которые передавались из Сирии, что наши медики успешно справились с теми задачами, которые были поставлены перед ними. Я думаю, что сама эта миссия, наверное, войдет в историю медицины Республики Беларусь как уникальная миссия. Я бы сказал, больше как миссия добрых сердец.

«Эта миссия, наверное, войдёт в историю медицины». Белорусские медики вернулись из Сирии-9

Военно-полевой госпиталь был развернут в городе Алеппо. Беларусь стала одной из первых стран, которая пришла на помощь Сирии. В угоду своим политическим амбициям Запад отказался подставить плечу пострадавшему населению.

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# Беларусь-Сирия # общество # Леонид Касинский # Фотофакт

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