«Эта миссия, наверное, войдёт в историю медицины». Белорусские медики вернулись из Сирии

Новости Беларуси. На аэродроме Мачулищи сегодня, 17 марта, торжественно встречали белорусских военных медиков, которые на протяжении месяца оказывали помощь пострадавшим от землетрясения жителям Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На родину после продолжительной командировки вернулись 45 специалистов. На взлетно-посадочной полосе их встречали не только коллеги, но и родственники. Врачи-хирурги, терапевты, анестезиологи-реаниматологи работали почти круглосуточно, принимая в день до 200 человек. Наши медики успешно справились с поставленными задачами.

Помощь оказана более чем 3 000 пациентов. В том числе детям. К специалистам обращались не только пострадавшие в результате землетрясения, но и люди с хроническими заболеваниями и ранениями, полученными во время боевых действий на территории Сирии.