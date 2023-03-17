«Эта миссия, наверное, войдёт в историю медицины». Белорусские медики вернулись из Сирии

Новости Беларуси. На аэродроме Мачулищи сегодня, 17 марта, торжественно встречали белорусских военных медиков, которые на протяжении месяца оказывали помощь пострадавшим от землетрясения жителям Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На аэродроме Мачулищи сегодня, 17 марта, торжественно встречали белорусских военных медиков, которые на протяжении месяца оказывали помощь пострадавшим от землетрясения жителям Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На родину после продолжительной командировки вернулись 45 специалистов. На взлетно-посадочной полосе их встречали не только коллеги, но и родственники. Врачи-хирурги, терапевты, анестезиологи-реаниматологи работали почти круглосуточно, принимая в день до 200 человек. Наши медики успешно справились с поставленными задачами.
Помощь оказана более чем 3 000 пациентов. В том числе детям. К специалистам обращались не только пострадавшие в результате землетрясения, но и люди с хроническими заболеваниями и ранениями, полученными во время боевых действий на территории Сирии.
Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси по идеологической работе:
Уникальное медицинское подразделение и те задачи, которые они выполняли, еще раз подтверждает уникальность наших военных медиков. Условия были достаточно непростые со всех сторон. Тем не менее мы с вами видели по тем сообщениям из средств массовой информации, которые передавались из Сирии, что наши медики успешно справились с теми задачами, которые были поставлены перед ними. Я думаю, что сама эта миссия, наверное, войдет в историю медицины Республики Беларусь как уникальная миссия. Я бы сказал, больше как миссия добрых сердец.
Военно-полевой госпиталь был развернут в городе Алеппо. Беларусь стала одной из первых стран, которая пришла на помощь Сирии. В угоду своим политическим амбициям Запад отказался подставить плечу пострадавшему населению.
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