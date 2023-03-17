«Это новое поколение белорусов». Дмитрий Басков встретился с учащимися минской гимназии

Новости Беларуси. Беседа с любознательными, активными и прямолинейными. Сенатор Дмитрий Басков на встрече с учащимися Минской международной гимназии, приуроченной ко Дню Конституции, говорил о политике, социальной сфере и даже о личном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В формате открытого диалога обсудили значение и роль основного закона, который воплощает в себе преемственность и опыт многовекового исторического пути Беларуси, знаменует новый этап в ее политическом и социально-экономическом развитии.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

К таким встречам с молодежью всегда готовишься по-особенному, потому что это новое поколение белорусов. Оно любознательное, прямолинейное – слукавить здесь уже не получится. Несмотря на то, что поднимались очень серьезные темы конституционного устройства, социальной политики, встреча прошла, мне кажется, очень живо.

Эта встреча отложится в нашей памяти, я бы сказал. Было интересно послушать, какой у него был карьерный путь, как он поднимался – это было познавательно. Я нахожу это очень полезным, ведь нам, молодому поколению, очень важно понимать и осознавать всю нашу важность. Поскольку, как мы говорили, будущее нашей страны во многом зависит от нас самих.