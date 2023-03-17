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Президент поздравил Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане с 30-летием

17 марта 2023 08:15
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Новости Беларуси. Служение Отечеству, сохранение исторической памяти, работа с подрастающим поколением – Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане 17 марта отмечает 30-летний юбилей со дня образования. Поздравления участникам общественного объединения направил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поздравил Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане с 30-летием-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С первых дней ваша общественная организация стала опорой государства в построении суверенной и независимой Беларуси, мощным фактором сплочения патриотических сил. Вы проводите большую работу по социальной поддержке воинов-интернационалистов и их семей, на примере подвигов героев Великой Отечественной и Афганской войн воспитываете молодежь в духе любви к Родине.

Президент поздравил Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане с 30-летием-4

Александр Лукашенко пожелал членам Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане крепкого здоровья, мирного неба, счастья, благополучия и новых достижений на благо Родины.

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# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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