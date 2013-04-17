Борису Батуре жалуются на подтопления и дороги

Новости Беларуси. На вопросы жителей Минщины во время прямой телефонной линии ответил председатель Миноблисполкома. Борис Батура принял более двух десятков звонков.

Представители сразу трех районов области жаловались на то, что их подвория подтоплены. В частности, жители одного из микрорайонов Жодино ежегодно во время весеннего паводка буквально «плавали». Проблему большой воды пообещали «осушить».

В целом, на Минщине подтопленными остаются две усадьбы и около 20 хозяйственных построек. Но сотрудники МЧС прогнозируют, что к концу недели вода пойдет на спад.

С наступлением теплых дней обострилась и дорожная ситуация. Жители поселка Колодищи, под Минском, жаловались на плохой подъезд к железнодорожной станции. Дорога - в ямах. Борис Батура пообещал до середины мая проблему решить, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.