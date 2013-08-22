16 приемов граждан провел с начала 2013 года губернатор Минской области Борис Батура

Новости Беларуси. Более 200 жителей столичного региона с начала года обратились к руководству области за помощью в решении собственных проблем. Губернатор области Борис Батура провел уже 16 приемов граждан.

Как отмечают специалисты, острота жалоб местных жителей с течением времени сглаживается. Большинство проблем имеет простое решение. Наиболее распространенные жалобы жителей области по-прежнему на работу коммунальщиков: некачественные ремонты жилья и благоустройства территории. Актуальными остаются и проблемы в строительном секторе: работы жилищных кооперативов и ситуации с кредитованием.

Все поручения губернатора остаются на контроле у ​​специалистов облисполкома до полного их выполнения местными властями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Оксана Таранда, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических особ Миноблисполкома:

Не все исполняется сразу, как хотелось бы, конечно. Для исполнения некоторых поручений необходим определенный срок. Хотя люди хотят, чтобы все было очень быстро и хорошо.

Каждый вопрос, конечно, имеет смысл. Другое дело, что не все в силах исполнительной власти, не все в силах председателя облисполкома. Для решения многих проблем человек должен приложить собственные усилия. И люди наши иногда, конечно, страдают иждивенчеством и желают, чтобы кто-то другой за них решил данный вопрос, данную проблему.