В Национальном аэропорту Беларуси с 22 августа изменится порядок выдачи виз

Новости Беларуси. Беларусь изменяет порядок выдачи виз в Национальном аэропорту. С 22 августа все иностранные граждане, прибывающие в нашу страну, смогут получить визу на территории воздушной гавани.

Вместе с тем, МИД обращает внимание на то, что документы, необходимые для оформления въезда, следует представить заранее. Так, для краткосрочных виз – не позднее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты прибытия, а для долгосрочных – не позднее чем за 5 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.