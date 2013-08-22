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В Национальном аэропорту Беларуси с 22 августа изменится порядок выдачи виз

22 августа 2013 08:00
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Новости Беларуси. Беларусь изменяет порядок выдачи виз в Национальном аэропорту. С 22 августа все иностранные граждане, прибывающие в нашу страну, смогут получить визу на территории воздушной гавани.

Вместе с тем, МИД обращает внимание на то, что документы, необходимые для оформления въезда, следует представить заранее. Так, для  краткосрочных виз – не позднее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты прибытия, а для долгосрочных – не позднее чем за 5 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в сфере туризма

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