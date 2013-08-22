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22 августа ожидается сильная магнитная буря. Врачи предупреждают, что это может плохо сказаться на самочувствии

22 августа 2013 12:21
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Новости Беларуси. Сильная магнитная буря накроет Землю 22 августа. На Солнце произошел мощный выброс плазмы, и сейчас гигантское облако движется в сторону наше планеты.

К слову, ученые наблюдают самую высокую солнечную активность за последнюю тысячу лет. При этом специалисты не ожидают массовых нарушений в работе радиосвязи и оборудования.

В свою очередь, врачи предупреждают, что магнитная буря может плохо сказаться на самочувствии людей и советуют уделить более пристальное внимание своему здоровью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Погода

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