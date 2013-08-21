Минск – самый юный город страны: в столице живут почти 25% белорусов в возрасте от 14 до 31 года

Новости Беларуси. Дорогу молодым. По последним данным, Минск – самый юный город страны. В столице обосновались почти 25% белорусов в возрасте от 14 до 31 года.

Стремление нового поколения из деревни в город – необратимая тенденция. За последние 13 лет сельскую местность покинули порядка 200 тысяч молодых людей.

Портрет юного белоруса весьма неплох. С каждым годом все больше ребят стремятся получить образование. А вступать в брак молодые люди не спешат, что характерно для многих европейских стран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Клавсуть, пресс-секретарь Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Средний возраст в 2012 году невесты, впервые вступающей в брак, составил 25 лет. А жениха – 27 лет. Хотя в 2000 году женщины впервые вступали в брак в возрасте 23 лет, а мужчины в 25 лет. Из года в год увеличивается образовательный уровень молодёжи. Значительная часть молодёжи – это студенты и учащиеся.