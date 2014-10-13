Замначальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома: К отопительному сезону все готовы

Новости Беларуси. Отопление в жилых домах Минска планируют включить на следующей неделе. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Николай Ладутько на оперативном совещании в мэрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связно с предстоящим похолоданием — в выходные синоптики обещают ночные заморозки.

Коммунальные службы города полностью готовы к началу отопительного сезона. Еще до начала октября паспорта готовности получили все 130 поставщиков тепла. Также в столице уже запаслись антигололёдной смесью и протестировали снегоуборщики.

Согласно правилам, тепло в жилые дома начинают подавать, когда среднесуточная температура в течение 5 дней будет ниже 8 градусов.

Марина Малаева, заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

К отопительному сезону все готовы: как отопительные службы, так и тепловые наши все службы. Все будет в нормальном режиме. Все графики разработаны. Как только необходимо будет включить, будет включено отопление. Я думаю, особенно каких-то вопросов не возникнет.