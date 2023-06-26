«Мечтал стать офицером». Вольфович и Кубраков приняли участие в ритуале выпуска офицеров Академии МВД
Новости Беларуси. Внутриполитический фон страны во многом зависит от того, как система обеспечивает правопорядок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важное заявление сегодня, 26 июня, сделал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси.
Александр Вольфович принял участие в торжественном ритуале выпуска офицеров Академии МВД. По доброй традиции ритуал сопровождался выносом Знамени Академии, с которым простились курсанты. В 2023 году это 359 новоиспеченных офицеров. 37 из них заработали красный диплом.
Фото: Telegram-канал МВД Беларуси
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Сегодня система обеспечения национальной безопасности пополнилась еще одним офицерским отрядом, который будет способствовать действительно защите национальных интересов, обеспечения правопорядка.
Александр Малявко, выпускник Академии МВД Беларуси:
Сбылась моя мечта детства – мечтал стать офицером белорусской милиции и с гордостью носить звание офицера.
Фото: Telegram-канал МВД Беларуси
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Это молодые лейтенанты, которые за четыре года получили не только теоретические знания, но и практический опыт, потому что им приходилось совмещать и практику, и теорию. Они несли службу по охране общественного порядка. Именно на время их учебы выпал 2020 год, когда курсанты Академии также несли службу в непростое время и в особых условиях. Эти молодые парни достойно выполнили свой долг и обеспечили безопасность наших граждан со старшими товарищами.
После получения дипломов, следуя давней традиции, молодые офицеры подбрасывали в воздух монеты на удачу. Уже в августе они приступят к службе в подразделениях.