«Мечтал стать офицером». Вольфович и Кубраков приняли участие в ритуале выпуска офицеров Академии МВД

Новости Беларуси. Внутриполитический фон страны во многом зависит от того, как система обеспечивает правопорядок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важное заявление сегодня, 26 июня, сделал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси.

Александр Вольфович принял участие в торжественном ритуале выпуска офицеров Академии МВД. По доброй традиции ритуал сопровождался выносом Знамени Академии, с которым простились курсанты. В 2023 году это 359 новоиспеченных офицеров. 37 из них заработали красный диплом.

Фото: Telegram-канал МВД Беларуси

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

Сегодня система обеспечения национальной безопасности пополнилась еще одним офицерским отрядом, который будет способствовать действительно защите национальных интересов, обеспечения правопорядка.

Александр Малявко, выпускник Академии МВД Беларуси:

Сбылась моя мечта детства – мечтал стать офицером белорусской милиции и с гордостью носить звание офицера.

Фото: Telegram-канал МВД Беларуси

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Это молодые лейтенанты, которые за четыре года получили не только теоретические знания, но и практический опыт, потому что им приходилось совмещать и практику, и теорию. Они несли службу по охране общественного порядка. Именно на время их учебы выпал 2020 год, когда курсанты Академии также несли службу в непростое время и в особых условиях. Эти молодые парни достойно выполнили свой долг и обеспечили безопасность наших граждан со старшими товарищами.