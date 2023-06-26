Прямой эфир

«Мечтал стать офицером». Вольфович и Кубраков приняли участие в ритуале выпуска офицеров Академии МВД

26 июня 2023 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Внутриполитический фон страны во многом зависит от того, как система обеспечивает правопорядок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важное заявление сегодня, 26 июня, сделал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси.

«Мечтал стать офицером». Вольфович и Кубраков приняли участие в ритуале выпуска офицеров Академии МВД-1

Александр Вольфович принял участие  в торжественном ритуале выпуска офицеров Академии МВД. По доброй традиции ритуал сопровождался выносом Знамени Академии, с которым простились курсанты. В 2023 году это 359 новоиспеченных офицеров. 37 из них заработали красный диплом.

«Мечтал стать офицером». Вольфович и Кубраков приняли участие в ритуале выпуска офицеров Академии МВД-4

Фото: Telegram-канал МВД Беларуси

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Сегодня система обеспечения национальной безопасности пополнилась еще одним офицерским отрядом, который будет способствовать действительно защите национальных интересов, обеспечения правопорядка.

«Мечтал стать офицером». Вольфович и Кубраков приняли участие в ритуале выпуска офицеров Академии МВД-7

Александр Малявко, выпускник Академии МВД Беларуси:
Сбылась моя мечта детства – мечтал стать офицером белорусской милиции и с гордостью носить звание офицера.

«Мечтал стать офицером». Вольфович и Кубраков приняли участие в ритуале выпуска офицеров Академии МВД-10

Фото: Telegram-канал МВД Беларуси

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Это молодые лейтенанты, которые за четыре года получили не только теоретические знания, но и практический опыт, потому что им приходилось совмещать и практику, и теорию. Они несли службу по охране общественного порядка. Именно на время их учебы выпал 2020 год, когда курсанты Академии также несли службу в непростое время и в особых условиях. Эти молодые парни достойно выполнили свой долг и обеспечили безопасность наших граждан со старшими товарищами.

«Мечтал стать офицером». Вольфович и Кубраков приняли участие в ритуале выпуска офицеров Академии МВД-13

«Мечтал стать офицером». Вольфович и Кубраков приняли участие в ритуале выпуска офицеров Академии МВД-15

После получения дипломов, следуя давней традиции, молодые офицеры подбрасывали в воздух монеты на удачу. Уже в августе они приступят к службе в подразделениях.

# Выпускной # общество # Александр Вольфович # Иван Кубраков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Тяжело прощаться со студенческой жизнью». В БГУИР чествовали лучших выпускников
26 июня 2023 10:55

«Тяжело прощаться со студенческой жизнью». В БГУИР чествовали лучших выпускников

Церемония выпуска офицеров Академии МВД прошла в Минске. Дипломы с отличием получили 37 курсантов
26 июня 2023 10:32

Церемония выпуска офицеров Академии МВД прошла в Минске. Дипломы с отличием получили 37 курсантов

Зенитный ракетный дивизион, оснащённый комплексами С-300, проводит полевой выход
26 июня 2023 09:17

Зенитный ракетный дивизион, оснащённый комплексами С-300, проводит полевой выход