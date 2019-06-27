На улице Веры Хоружей появилась выделенная полоса для велосипедистов

Новости Беларуси. Больше возможностей для любителей спорта. После реконструкции на Веры Хоружей появилась выделенная полоса для велосипедистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Больше возможностей для любителей спорта. После реконструкции на Веры Хоружей появилась выделенная полоса для велосипедистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Теперь по этой дороге можно проехать на двух колесах не спускаясь в подземные переходы. Появились и свои электронные регулировщики для велосипедистов. Полоса протянулась от Куйбышева до Якуба Коласа.
Это тем более актуально еще и потому, что II Европейские игры существенно подняли популярность велоспорта. Для столицы это первый подобный опыт. Мы попросили любителей велоезды оценить веломагистраль.
Это очень актуальная вещь, и это нужно продвигать. Но дело в том, что это нужно делать в более таких адекватных местах, где есть есть велопоток. Надо посмотреть, где велосипедисты часто ездят.
Конечно улучшается, только люки нужно другие делать, для шоссейных велосипедов. Потому что если колесо в такие попадает, то ты улетаешь через руль.