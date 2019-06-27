Прямой эфир

На улице Веры Хоружей появилась выделенная полоса для велосипедистов

27 июня 2019 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Больше возможностей для любителей спорта. После реконструкции на Веры Хоружей появилась выделенная полоса для велосипедистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Веры Хоружей появилась выделенная полоса для велосипедистов-1

Теперь по этой дороге можно проехать на двух колесах не спускаясь в подземные переходы. Появились и свои электронные регулировщики для велосипедистов. Полоса протянулась от Куйбышева до Якуба Коласа. 

На улице Веры Хоружей появилась выделенная полоса для велосипедистов-4

Это тем более актуально еще и потому, что II Европейские игры существенно подняли популярность велоспорта. Для столицы это первый подобный опыт. Мы попросили любителей велоезды оценить веломагистраль.

На улице Веры Хоружей появилась выделенная полоса для велосипедистов-7

Это очень актуальная вещь, и это нужно продвигать. Но дело в том, что это нужно делать в более таких адекватных местах, где есть есть велопоток. Надо посмотреть, где велосипедисты часто ездят.

На улице Веры Хоружей появилась выделенная полоса для велосипедистов-10

Конечно улучшается, только люки нужно другие делать, для шоссейных велосипедов. Потому что если колесо в такие попадает, то ты улетаешь через руль.

# Дорожное движение # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как приготовить катмер? Мастер-класс от турецкого повара
27 июня 2019 17:44

Как приготовить катмер? Мастер-класс от турецкого повара

Андрей Большаков: «Участники Европейских игр были удивлены быстрым таможенным оформлением»
27 июня 2019 17:17

Андрей Большаков: «Участники Европейских игр были удивлены быстрым таможенным оформлением»

Александр Солодуха исполнит гимн II Европейских игр?
27 июня 2019 15:49

Александр Солодуха исполнит гимн II Европейских игр?