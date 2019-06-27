Игорь Евсеев вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Виталию Закаблуку
Новости Беларуси. Ветеран Великой Отечественной войны Виталий Константинович Закаблук получил из рук помощника Президента Беларуси – инспектора по Минской области Игоря Евсеева юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Торжество прошло в Молодечно. Здесь сейчас живет 94-летний ветеран. Во время войны он служил в пехоте, освобождал Варшаву, Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За отвагу». Также Виталий Константинович – участник парада в Москве и переговоров 45-го.
Виталий Закаблук, ветеран Великой Отечественной войны:
Очень тяжело было. Осень, снег, слякоть. В лесу ночевали. Но успокаивал себя тем, что я же не один такой, миллионы таких.
Игорь Евсеев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минской области:
Есть люди – живая легенда. Меня радует, что государство не оставляет без внимания их. Приходят соцработники. Мы видим, что сегодня чисто, убрано.
Награда сделана из латуни. На переднем плане – обелиск «Минск – город-герой» и скульптура женщины, которая олицетворяет образ Родины. По окружности нанесен надпись «Подвиг народа бессмертен». Юбилейная медаль в честь 75-летия освобождения Беларуси получат около 700 ветеранов Минской области.