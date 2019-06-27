Игорь Евсеев вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Виталию Закаблуку

Новости Беларуси. Ветеран Великой Отечественной войны Виталий Константинович Закаблук получил из рук помощника Президента Беларуси – инспектора по Минской области Игоря Евсеева юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Торжество прошло в Молодечно. Здесь сейчас живет 94-летний ветеран. Во время войны он служил в пехоте, освобождал Варшаву, Берлин.

Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За отвагу». Также Виталий Константинович – участник парада в Москве и переговоров 45-го.