16 человек отметят 100 и более лет в Борисовском районе. Сходили в гости к одной из них

Новости Беларуси. В 2023 году 100 и более лет отметят 16 долгожителей Борисовского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Самой старшей из них исполнится 105. Ежегодно в рамках акции «Позади сто лет» соцработники приходят в гости с цветами и подарками, а главное – на протяжении года окружают заботой и вниманием. Среди золотых юбиляров и Евдокия Яковлевна Зезюлькина. Она отметила вековой юбилей. Секрет долголетия узнала Влада Родовская.

Влада Родовская, корреспондент:

Добрая традиционная акция «Позади сто лет» проходит в Борисове. 16 долгожителей района принимают поздравления.

Одна из них Евдокия Яковлевна Зезюлькина. Родилась в селе Лапино Шантарского края в многодетной семье. Во время войны служила на Забайкальском фронте в зоне противовоздушной обороны. Стала командиром 187-го отделения зенитного артдивизиона. Пережила и видела многое. Тяжело было. Но все оказалось по плечу. А после была такая долгожданная Победа и мирное небо над головой. Вышла замуж за военного и переехала в Борисов.

Евдокия Зезюлькина, ветеран Великой Отечественной войны:

Меня обком партии пригласил и назначил директором зембинской школы. Там коллектив разрозненный был. Специально для сплочения коллектива. Справилась с этой задачей за четыре с половиной года.