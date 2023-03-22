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Сергей Алейник: миролюбие прошито у каждого белоруса на генном уровне

22 марта 2023 14:03
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Новости Беларуси. На протяжении всего дня в мемориальном комплексе «Хатынь» нескончаемый поток людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Алейник: миролюбие прошито у каждого белоруса на генном уровне-1

Тысячи белорусов со всех уголков страны, склоняя головы и со слезами на глазах, идут отдать дань памяти невинным жертвам фашизма. Представители трудовых коллективов, общественных объединений и политических партий, министерств и ведомств, иностранные дипломаты, высшие должностные лица страны. Как заявил министр иностранных дел, колокола Хатыни сегодня звучат особенно тревожно. И это напоминание мировым лидерам.

Сергей Алейник: миролюбие прошито у каждого белоруса на генном уровне-4

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Миролюбие, очевидно, прошито у каждого белоруса на генном уровне. И именно во многом благодаря этому в это сложно и непростое время, время геополитических трансформаций, время конфронтации, время фактически вооруженного противостояния нам удается сохранять терпение, спокойствие, выдержку, понимание ситуации и удерживаться от различного рода провокаций, проводя совершенно четкую линию на диалог, на мир, созидание и развитие.

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# Годовщина трагедии в Хатыни # общество # Сергей Алейник # Фотофакт

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