Сергей Алейник: миролюбие прошито у каждого белоруса на генном уровне

Новости Беларуси. На протяжении всего дня в мемориальном комплексе «Хатынь» нескончаемый поток людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи белорусов со всех уголков страны, склоняя головы и со слезами на глазах, идут отдать дань памяти невинным жертвам фашизма. Представители трудовых коллективов, общественных объединений и политических партий, министерств и ведомств, иностранные дипломаты, высшие должностные лица страны. Как заявил министр иностранных дел, колокола Хатыни сегодня звучат особенно тревожно. И это напоминание мировым лидерам.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Миролюбие, очевидно, прошито у каждого белоруса на генном уровне. И именно во многом благодаря этому в это сложно и непростое время, время геополитических трансформаций, время конфронтации, время фактически вооруженного противостояния нам удается сохранять терпение, спокойствие, выдержку, понимание ситуации и удерживаться от различного рода провокаций, проводя совершенно четкую линию на диалог, на мир, созидание и развитие.