Как жительница Щучина выиграла квартиру. Рассказываем историю о «Счастливом вкладе»

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» уже не в первый раз проводит среди своих клиентов рекламные игры и акции, но впервые в этом году главным призом рекламной игры «Счастливый вклад» стала квартира в Минске.

Анна Свистунова, операционный директор Дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк»:

«Белагропромбанк» впервые за всю историю, все 27 лет разыграл квартиру среди своих вкладчиков. Для того, чтобы участвовать в нашей акции, условия были очень простые, нужно было просто открыть вклад в «Белагропромбанке». И, в целом, игра беспроигрышная. Каждый вкладчик получил хороший существенный доход от выгодного вложения денежных средств в «Белагропромбанк» под привлекательную процентную ставку.

Все вклады, оформленные в период с 1 августа 2018 года по 31 января 2019 года, участвовали в розыгрыше главного приза – квартиры в Минске. Но и остальные вкладчики не были обделены вниманием. Кроме главного приза, разыгрывались 50 мерных золотых слитков и денежные призы. Рекламная игра от «Белагропромбанка» «Счастливый вклад» быстро набирала обороты – количество вкладчиков возрастало с каждой неделей, ведь впервые на кону приз – квартира в Минске. И вот волнующий момент настал – счастливой обладательницей квартиры стала Тамара Власова из Щучина.

Тамара Власова, победительница рекламной игры ОАО «Белагропромбанк» «Счастливый вклад»:

Я очень рада, что стала обладателем главного приза – однокомнатной квартиры в Минске! Когда мне позвонили 13 февраля и говорят: «Как для вас этот день, 13 число, может быть, он несчастливый?» Я говорю: для меня как раз этот день очень счастливый. Большое спасибо «Белагропромбанку» за такой ценный огромный подарок!

Тамара Власова из Щучина даже и не задумывалась о выигрыше. Всегда кажется, что такое случается только в кино с хэппи-эндом. Но верить в чудо надо, и не только в новогоднее.

Тамара Власова:

Я же заглядывала в Интернет, всё ждала и думала, когда уже будет этот розыгрыш, когда я уже слиток выиграю?! И вдруг звонок: «Вот, Вы выиграли квартиру». Я не поверила, а потом мы решили с сыном ждать, пока придут бумаги. И когда пришли бумаги, мы уже так немного успокоились.

Но, что особенно важно в этой игре, каждый участник остался в плюсе – те, кто вложил свои деньги в депозит, заработали на процентах.

Тамара Власова:

Никогда, сколько я много лет прожила, никогда ничего не выигрывала, если не считать мелочи. Вот, наконец-то, мне повезло. Я сильно обрадовалась, мой час настал. Мой счастливый вклад в «Белагропромбанке» стал по-настоящему счастливым.