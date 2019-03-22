«Сутки раненый, один в дупле дерева продолжал отвечать огнём из ручного пулемёта». Как пограничники защищали Родину на войне

22 июня 1941 года в четыре часа утра Германия вероломно напала на СССР. Первыми удар беспощадных врагов приняли на себя пограничники. Гарнизон Брестской крепости сражался в неравной схватке около месяца.

Вероника Макоед, курсант третьего курса ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»:

Не спрашивай, что дала тебе родина, скажи лучше, что ты для неё сделал. Младший сержант Алексей Новиков, 21 год, командир отделения 15-ой пограничной заставы. Сутки раненый, один в дупле дерева продолжал отвечать огнём из ручного пулемёта.

Участком обороны в Брестской крепости у Тереспольских ворот руководил лейтенант Андрей Кижеватов. На шестой день войны пограничник собрал оставшихся в живых, поблагодарил за мужество и предложил группами прорываться к своим, но они остались вместе с ним. Кижеватов погиб в числе защитников крепости. Осенью 1942 года гитлеровцы схватили и расстреляли его семью: мать, жену и троих детей. И таких героев-пограничников, которые ценой собственной жизни сражались до последнего вздоха, были тысячи.

Татьяна Габец, старший офицер отделения воспитательной работы ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»:

19 тысяч пограничников было в западном округе и все на себя не приняли бой, 17 000 погибло. Первый раз фашисты встретились с противостоянием. Очень много архивных данных, что даже не понимали, как это может происходить, когда пару человек может держаться сутками и неделями.

Представители Института пограничной службы и Минского государственного художественного колледжа имени Глебова начали реализовывать молодёжный патриотический проект. Его целью стало воспитание у юных пограничников любви к Родине, уважения к подвигам героев войны. Александр Шантарович, директор Минского государственного художественного колледжа имени А.К. Глебова:

Суть его выражена в названии «Мужеством своим в бессмертие шагнувшим». Очень разнообразен. От пленэров, которые мы проводили на территории Брестской крепости и заставы, до конкурсов стихов, эссе, спектаклей, посвященных этой теме, встреч с художниками, посещения выставок и мемориалов.

Екатерина Ершова, преподаватель Минского государственного художественного колледжа имени А.К. Глебова:

Результат был творческий, 21 июня была проведена акция «Боевой расчёт» на территории Брестской крепости. Проект о подвиге пограничников уже живет несколько лет. За плечами победа на российском фестивале, признание и отклик неравнодушных родственников тех, кто принимал участие в этой беспощадной войне. Они писали письма в Институт пограничной службы о родных, присылали фотографии из семейных архивов. Это произошло, во многом, благодаря акции «Боевой расчёт», во время которой курсанты выстраиваются на заставе с портретами погибших героев 1941 года и называют их имена.

Татьяна Габец:

Знает, как организатор, каждую секунду, что должны делать курсанты, как пройти. В самом деле, когда они поворачиваются с портретами и когда отдаётся приказ на охрану границы и когда ты вглядываешься в лица погибших людей, молодые лица, то третий год я там сама стою и без слёз не обходится ни один человек.

Акция «Боевой расчёт» в этом году пройдёт на каждой пограничной заставе в республике. Театрально-музыкальная постановка «Дым над черной ганчей» – это тоже часть масштабного проекта о подвиге зелёных фуражек. Курсанты сами писали сценарий, использовали для него уникальные источники информации, играли реальные драматические роли. Постановка имела невероятный успех: зрители дарили бурные аплодисменты, а на их глаза наворачивались слезы.