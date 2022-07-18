154 позиции импортозамещающей продукции планируют освоить в Минской области

Новости Беларуси. В 2022 году Минская область планирует экспортировать импортозамещающую продукцию на 2,5 миллиарда рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Производители планируют освоить выпуск товаров по 154 номенклатурным позициям.
Новости Беларуси. В 2022 году Минская область планирует экспортировать импортозамещающую продукцию на 2,5 миллиарда рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Производители планируют освоить выпуск товаров по 154 номенклатурным позициям.
Рост товарооборота с Россией уже есть. В машиностроительной отрасли присутствие белорусских предприятий на российском рынке за шесть месяцев по некоторым видам продукции увеличилось до 65 %. Актуальным остается и производство продуктов питания. Так, в Копыльском районе агрокомбинат «Дзержинский» реализовывает масштабный проект по производству мяса индейки. Предприятие будет производить в год более 6 тысяч тонн продукции. В Мяделе уже освоили выпуск сыров с голубой плесенью.
Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:
Мы все-таки нацелены на выпуск инновационного продукта, который бы заместил и тот критический импорт, который мы имеем, но не получаем со стороны европейских стран ввиду санкций. Такой продукт будет востребован и в России, и на рынках дальней дуги. В пример можно привести хороший проект, который реализуется в Копыльском районе нашим Слуцким сыродельным комбинатом: мы планируем выпустить сухое молоко быстрорастворимое с пористо-капиллярной структурой. Что это такое? По сути дела, это продукт, из которого при домашних условиях, при использовании обычной питьевой воды, можно получить цельное молоко.
Продукция легкой промышленности, мебельного производства, машиностроения интересна также среднеазиатским партнерам. Так, порядка 50 % продукции деревообработки уже перенаправлены на эти рынки.