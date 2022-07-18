154 позиции импортозамещающей продукции планируют освоить в Минской области

Рост товарооборота с Россией уже есть. В машиностроительной отрасли присутствие белорусских предприятий на российском рынке за шесть месяцев по некоторым видам продукции увеличилось до 65 %. Актуальным остается и производство продуктов питания. Так, в Копыльском районе агрокомбинат «Дзержинский» реализовывает масштабный проект по производству мяса индейки. Предприятие будет производить в год более 6 тысяч тонн продукции. В Мяделе уже освоили выпуск сыров с голубой плесенью.

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:

Мы все-таки нацелены на выпуск инновационного продукта, который бы заместил и тот критический импорт, который мы имеем, но не получаем со стороны европейских стран ввиду санкций. Такой продукт будет востребован и в России, и на рынках дальней дуги. В пример можно привести хороший проект, который реализуется в Копыльском районе нашим Слуцким сыродельным комбинатом: мы планируем выпустить сухое молоко быстрорастворимое с пористо-капиллярной структурой. Что это такое? По сути дела, это продукт, из которого при домашних условиях, при использовании обычной питьевой воды, можно получить цельное молоко.