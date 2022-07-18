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154 позиции импортозамещающей продукции планируют освоить в Минской области

18 июля 2022 13:27
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Новости Беларуси. В 2022 году Минская область планирует экспортировать импортозамещающую продукцию на 2,5 миллиарда рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Производители планируют освоить выпуск товаров по 154 номенклатурным позициям.

154 позиции импортозамещающей продукции планируют освоить в Минской области-1

Рост товарооборота с Россией уже есть. В машиностроительной отрасли присутствие белорусских предприятий на российском рынке за шесть месяцев по некоторым видам продукции увеличилось до 65 %. Актуальным остается и производство продуктов питания. Так, в Копыльском районе агрокомбинат «Дзержинский» реализовывает масштабный проект по производству мяса индейки. Предприятие будет производить в год более 6 тысяч тонн продукции. В Мяделе уже освоили выпуск сыров с голубой плесенью.

154 позиции импортозамещающей продукции планируют освоить в Минской области-4

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:
Мы все-таки нацелены на выпуск инновационного продукта, который бы заместил и тот критический импорт, который мы имеем, но не получаем со стороны европейских стран ввиду санкций. Такой продукт будет востребован и в России, и на рынках дальней дуги. В пример можно привести хороший проект, который реализуется в Копыльском районе нашим Слуцким сыродельным комбинатом: мы планируем выпустить сухое молоко быстрорастворимое с пористо-капиллярной структурой. Что это такое? По сути дела, это продукт, из которого при домашних условиях, при использовании обычной питьевой воды, можно получить цельное молоко.

154 позиции импортозамещающей продукции планируют освоить в Минской области-7

Продукция легкой промышленности, мебельного производства, машиностроения интересна также среднеазиатским партнерам. Так, порядка 50 % продукции деревообработки уже перенаправлены на эти рынки.

# Государственная политика в области импортозамещения # общество # Денис Курленко # Фотофакт

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